日本专家：期待中日两国通过服贸会打造全新商业合作平台

日本著名政治经济学家、前参议院议员、国际未来科学研究所代表、清华大学国家战略研究院客座研究员浜田和幸接受人民网记者专访。

人民网东京9月9日电（孙璐 郑瑾 李沐航）9月4日至9日期间，2020年中国国际服务贸易交易会在北京举行。这是疫情发生以来中国在线下举办的首场重大国际经贸活动，来自148个境外国家和地区的1.8万家企业机构、超10万人注册参展参会。

围绕本次服贸会，人民网驻日记者专访了日本著名政治经济学家、前参议院议员、国际未来科学研究所代表、清华大学国家战略研究院客座研究员浜田和幸，他高度评价了中国携手各国共同促进全球服务贸易发展的举措，期待中日两国共享科技成果，借此打造全新的商业合作平台。

期待加速中国服务产业市场的开放

2020年服贸会整合北京文博会、旅博会、金博会、冬博会等重要展会和内容，建立了1个综合展区、8个行业专题展区和部分功能服务区的“1+8+N”新模式。为了减少疫情影响，服贸会还设置了线上“云会议”、“云展览”、“云洽谈”模式。

浜田和幸对此表示，面对新冠肺炎在全球范围扩大的严峻形势，各国采取了城市封锁或减少外出等措施，从而出现经济衰退情况。为迅速走出当前困境，中国在各个方面严格实施疫情防控的基础上，克服重重困难，举办大规模的国际经贸活动，同各国携手努力、共克时艰、共同促进全球服务贸易的发展。此次中国成功举办服贸会，向全球展示了“不输给新冠疫情”的决心和成果。

浜田和幸观看了习近平主席在开幕式上的致辞后感慨说，中国将主要目光放在数字经济发展上，引起世界各国的广泛关注。他认为，习近平主席呼吁“共同营造开放包容的合作环境，开创互利共赢的合作局面”， 提出以数字经济为主要特征的京津冀自由贸易试验区的新举措，提高了全球对中国近期的整体关注。对此，浜田和幸非常期待以此为契机，进一步加快中国国内服务产业市场的开放。

奠定“后疫情时代”全新商业模式基础

谈及服贸会将带来的成果，浜田和幸表示，目前全球新冠肺炎确诊病例达2600万例，面对仍无法完全遏制的新冠病毒，中国企业展示了最新研发的疫苗及30分钟核酸检测试剂盒等，介绍了最新的科学技术，包含医疗相关的研究和实用化成果，作为疫情期间全球范围内大规模的国际性活动，2020年服贸会的成功举办具有举足轻重的巨大意义。

此外，在相关主题论坛和商贸洽谈中实现了线上和线下相结合，中国将奠定“后疫情时代”全新商业模式的基础。

期待中日多方联动共享服务贸易经验

围绕中国与日本可展开的合作方面，浜田和幸表示，日本向来以“科技立国”为目标，所以日本企业高度重视本届服贸会，佳能、理光、日本数字、瑞穗银行、大和证券等IT、金融行业的代表积极和欧美企业共同参展。

浜田和幸认为，中国所推进的服务贸易仅凭借单一国家是无法予以实现的，因此，在环境、医疗、金融、通信、媒体、教育等众多领域，日本和欧美企业都在尝试与中国企业寻求进一步的合作。尽管中国服务业规模日益扩大，但还有继续发展的空间。

2022年冬奥会的防疫战略计划引人关注

浜田和幸表示，他非常关注奥运期间的疫情防控措施。日本面临着2020年东京奥运会延期至2021年举办，北京也积极地为2022年冬季奥运会做准备。本次服贸会特别设置了冬季运动虚拟体验区，博得了很高的人气。目前，如何应对奥运期间选手以及观众的防疫问题正是日本目前所面临的最大的课题。浜田和幸希望通过本次服贸会的防疫展示，可以为日本在相关领域带来参考意见。

利用高新诊断技术创新中日在线医疗模式

浜田和幸指出，日本一直处于“高龄化社会”的最前沿，而在未来产业中，如何将日本成熟的护理政策引入中国市场则备受关注。他说：“在生活方式多样化进程中，无论日本还是中国，“健康长寿”仍是当今社会面临的最大课题。他希望日本企业与中国共享构筑健康长寿社会的经验和IT技术的联动模式。利用高精度AI图像诊断的中日在线医疗将成为今后未来的发展方向，期待两国借此机会共同创造一个全新的商业合作模式。”

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