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“第四届太和文明论坛”探讨中美关系 寻求共处之道——

中美多方面深度融合 不可能轻易“脱钩”

常红 徐祥丽

2020年09月09日10:24  来源：人民网-国际频道
 

作为世界上最重要的一对双边关系，中美关系关乎两国人民福祉，也关乎世界的和平、稳定和发展。在美国试图挑起“新冷战”背景下，中美关系将何去何从？

9月6日—7日，太和智库主办的第四届太和文明论坛国际关系分论坛上，多国嘉宾就此深入探讨，与会者认为，中美应合理认识和妥善处理新格局下的竞争，寻求建立一种稳定的关系框架，共同探索不同制度和文明和平共存之道。美国企图强行与中国“脱钩”，不仅不利于中美两国，更是贻害全球。中美经济在各个方面已深度融合，不可能轻易“脱钩”。中美之间应加强互利合作，采取一些互惠措施。竞争不应该成为中美合作的障碍，而是触发双方内部更多的发展动力。

中美间的竞争与挑战需要管理 共同探索和平共存之道

中国现代国际关系研究院前院长崔立如指出，“从根本上讲，要实现对战略竞争的真正管理，取决于中美能否合理认识和妥善处理新格局下的战略竞争，寻求建立一种稳定的关系框架。这一框架的实质含义是根据变化了的现实重建中美之间的战略平衡。”

 “中国无意挑战或取代美国，无意与美国全面对抗。”中信改革发展研究基金会副秘书长王湘穗指出，中国愿意与美国共同构建一个协调、合作、稳定的中美关系，共同探索不同制度和文明和平共存之道。“问题是像崔天凯大使所提出的，美国是否已经做好准备和一个有着不同历史、文化、制度，却无意与美国争夺全球地位的国家和平相处？ ”

美国外交政策委员会亚太安全项目主任董云裳（Susan Thornton）指出，在21世纪，美国和中国必须合作。“我们必须学会在竞争的同时和平共处。如果我们都达成这一共识，那么两国关系就可以重启。”

美国外交政策委员会总裁兼首席执行官苏珊·艾略特（Susan Elliott）呼吁为中美紧张局势降温。“我们不应该成为彼此的对立面，还应该看一下如何解决共同的挑战，比如反恐问题、疫情问题。”

政治风险咨询公司欧亚集团主席克里夫·库普昌（Cliff Kupchan）指出，在当前中美关系的影响下，中美之间还有进行更多合作的可能，包括进行危机管理。中美之间不应走向战略性竞争，而应加强互利合作，采取一些互惠措施。这些措施包括重新启动战略与经济对话，谨慎地确定一个能为两国接受的国家安全的定义，以便继续推动投资和出口，创造就业。此外，双方还可以就网络空间的规则达成一致，让中美两国人民都能从技术和人工智能的飞跃中受益。

中美多方面深度融合 不可能轻易“脱钩”

美国企图强行与中国“脱钩”，不仅不利于中美两国，更贻害全球。欧亚集团主席克利夫·库普坎（Cliff Kupchan）认为，中美经济已在各个方面深度融合，不可能轻易“脱钩”。

“中国并没有对美国造成实质性很大的威胁。如果我们把关系定位为战略竞争，它可能会损害到未来的发展，双方应重新审视一下我们的关系。”美中关系全国委员会会长欧伦斯（Stephen Orlins）说。

随着中国的发展，中美关系格局也由此进入嬗变期。国务院发展研究中心世界发展研究所常务副所长丁一凡认为，美国对华政策转变的趋势可能会持续一段时间，然而，中美两国的竞争关系并非一定指向冲突。他说：“竞争在某种程度上是一种动力。但是我们要控制这种竞争，它不应该成为中美合作的障碍，而应触发双方内部更多的发展动力。”

乔治城大学美中项目对话高级研究员麦艾文（Evan Medeiros）表示，特朗普的中国政策和美国商界观点渐行渐远、背道而驰。美国的商界特别关心的是中美科技的合作。他们想要的是保护自己的领域，而并不是具有冲突和对抗性的两国关系。

避免“冷战”噩梦重演 美国应接受文明的平等范式

随着美国挑起的中美紧张局势不断升级，世界其他国家和地区与两国之间的关系将受何影响？

论坛上，欧洲与会人士表示，支持多边主义，不会“选边站队”。欧洲议会前官员杰弗里·哈里斯（Geoffrey Harris）指出，欧洲完全拒绝冷战的噩梦重演。“欧盟不愿意选边站队，我们与中国之间有一定的关系，与美国之间有一定的基本目标，比如地缘政治、安全方面等，但欧洲领导人最基本的目标是多边、多赢。” 

日本首相继任者或将延续安倍政策。被称为“特朗普总统最好的朋友”的安倍首相辞职以后，日美关系将如何变化？中国前驻日本大使程永华认为，日本下任首相将延续安倍政策，继续维持加强日美同盟。

与会者呼吁接受文明的平等和新的国际关系范式。文明对话世界公众论坛创始主席、莫斯科国立大学政治学教授弗拉基米尔·亚库宁（Vladimir Yakunin）指出，当今全球经济力量和政治力量之间存在一道鸿沟。新兴市场国家代表了世界上60%的经济产出，但它们在国际组织尤其是金融和经济组织当中的发言权不到 30%，这既不公平，也不合理，而且不可持续。

“今天亚洲和非洲都在快速发展。这意味着，西方的代表力下降了。世界局势和国际上层建筑从西方中心转变到了一个新的模式：更加倾向发展中国家和文化多样性。”

亚库宁指出，所有的文明都需要肩负责任。西方国家不仅仅是坚持西方优先的理念，而是要接受文明的平等和新的文明范式。 

(责编：徐祥丽、燕勐)
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