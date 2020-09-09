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中国和巴西推进虚拟现实技术务实合作

2020年09月09日09:29  来源：人民网-国际频道
 
中国和巴西推进虚拟现实技术务实合作

人民网里约热内卢9月8日电（记者 吴杰）9月8日，在中国巴西（里约）云上国际服务贸易交易会上，中国虚拟现实技术与系统国家重点实验室与巴西FDC基金会签定合作谅解备忘录，中国和巴西虚拟现实技术与系统合作开始走向深入。

签约后，中巴双方将根据两国2017年8月签定的中巴服务贸易合作行动计划，推动在巴西建设智慧城市、云计算和其他智能基础设施项目建设。双方将在巴西米那斯州设立中巴虚拟现实技术联合实验室，并陆续建设中巴虚拟现实技术展示中心、中巴智慧城市技术推广中心，利用5G、北斗等技术推广远程教学、远程医疗、智慧交通、云上服务贸易交易会等虚拟现实项目。

中方参与的国家重点实验室由中国科技部管理、依托北京航空航天大学建设，是中国虚拟现实技术研究与应用20年历程的先行者之一，合作中主要致力于虚拟现实技术、人工智能的研发，巴西FDC基金会以国际知名商学院为基础，侧重于虚拟现实技术的实际应用推广，双方形成互补。该实验室副主任罗训教授说，很高兴中巴虚拟现实技术合作往前推进了一步，希望双方的合作城市能让更多的城市和民众受益。

该合作项目是中国巴西（里约）云上国际服务贸易交易会“智慧城市”专场的一个成果。中巴双方的10位嘉宾分享了关于中国和巴西科技合作、进入城市的密钥、智慧安全防控、智能停车管理、智慧水务监控、城市应急通讯、动画技术在智慧城市中的应用等多方面的经验和信息。

中国巴西（里约）云上国际服务贸易交易会由中国驻巴西使馆、驻里约热内卢总领馆主办，李杨总领事表示，中巴同为服务贸易大国，与传统贸易相比，服务贸易还有非常大的增长空间。中国在利用科技手段进行社会综合治理、智慧社区管理、便利民众生活等方面积累了很多经验。中巴双方在智慧城市建设等方面还可以进行很多交流合作，希望两国的城市、各界民众都能受益于智慧城市建设方面的合作。

(责编：付雪晴(实习生)、燕勐)
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