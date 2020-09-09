南非总统：政府工作重点将转向发展经济

新华社开普敦9月8日电（记者高原）南非总统拉马福萨8日表示，随着新冠疫情出现缓解迹象，经济活动逐渐走上正轨，南非政府今后的工作重点将转向发展经济。

拉马福萨当天在一份声明中说，根据南非统计局公布的数据，受疫情冲击，南非今年第二季度国内生产总值萎缩51%。与多个国家一样，南非正在遭遇一个世纪以来最严重的社会和经济危机。

他说，面对前所未有的挑战，南非政府先后出台一系列措施，在一定程度上缓解了疫情对经济的冲击，这些措施包括发放5000亿兰特（约合300亿美元）的紧急救助金和减免700亿兰特（约合42亿美元）的税费等。

拉马福萨表示，随着疫情出现缓解迹象，经济活动逐渐走上正轨，南非政府今后的工作重点将转向发展经济。相信在全社会努力下，南非经济有望在今年下半年出现强劲反弹。

他说，目前南非政府正在与社会各界协商，以制订一个切实可行的振兴经济战略，重点包括推进结构性改革、落实扩大就业方案、加速重大项目投资、实现制造业本土化，以及推进非洲区域的经贸合作等。此外，政府将于下个月启动旨在动员全社会力量以创造更多就业机会的“总统就业刺激方案”。

拉马福萨呼吁南非人民化危机为发展机会，改变因循守旧的经营模式，挖掘潜力，为重振南非经济尽力。

据南非公布的新冠疫情数据，该国目前累计新冠确诊病例639362例，累计治愈病例566555例，累计死亡病例15004例。

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