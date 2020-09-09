美国加州山火过火面积创纪录

美国加利福尼亚州山火今年以来累计过火面积达到200万英亩（约8094平方公里），突破有相关记录以来的最高值。美国林业局7日宣布，火情依旧严峻，加州南部全部8处国家森林关闭。

美联社报道，8月15日以来，加州发生大约900起山火，其中多数为当月雷电所致。山火迄今造成8人死亡，超过3300处建筑损毁。眼下，大约1.4万名消防员在加州各火场灭火。

从以往经验看，加州火情进入9月和10月更危急：草皮和林地经过夏日炙烤，易于燃烧；秋日大风天气则助推火势蔓延。

加州林业和消防局发言人琳恩·托尔马乔夫说，过火面积现在就突破纪录“令人不安”。

加州林业和消防局1987年开始追踪这一数据，此前最高纪录是2018年的196万英亩（7932平方公里）。

美国林业局太平洋西南地区护林员兰迪·穆尔说，加州南部全部8处国家森林关闭，这一决定将每日评估。另外，加州所有国家森林野营地不对外开放。

“现有山火造成极端火情，还可能出现新火点，”穆尔说，“天气状况在恶化，我们没有足够资源全面应对和控制每处火点。”

旧金山湾区两处大火持续3周后，基本得到控制，消防员正着力控制其他主要火场。现有最大山火“克里克”在加州中部的谢拉国家森林肆虐。

美联社报道，“克里克”移动迅猛，单日移动距离达24公里，单日过火面积达到145平方公里。

“克里克”4日开始燃烧，累计过火面积大约300平方公里。约1000名消防员投入灭火，未能明显控制火势。“克里克”起火原因迄今不清楚。

截至7日，疏散令扩大到更多山地社区。山地社区居民撤离，汇成车流。

国民警卫队5日用军用直升机从马默斯湖附近的露营区救出214人。12人入院治疗，其中2人重伤。

另外，加州最大电力供应商太平洋天然气和电气公司已准备好切断加州北部21个县大约15.8万用户的电力供应，以防电线或电力设备引发火苗。

太平洋天然气和电气公司说，已根据之前问题作出改进，今年的断电规模将更小，时间更短，安排更智能。

2018年加州“坎普”山火由太平洋天然气和电气公司拥有并运营的一段输电线路引燃，致死至少86人，毁坏1.4万座建筑物。这一企业后与加州14个地方政府达成和解，同意支付10亿美元。

高温加大用电压力，加之山火影响输电线路，电网供电承压。加州电力系统独立监管机构警告，如果居民不控制用电，电网或将崩溃。（陈立希）（新华社专特稿）

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