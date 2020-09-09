默克尔称不排除拿“北溪-2”制裁俄罗斯

德国总理安格拉·默克尔的发言人7日说，就俄罗斯反对派人士阿列克谢·纳瓦利内“中毒”事件，默克尔不排除以德、俄合建中的“北溪-2”天然气管道项目为选项制裁俄方。

【德方“不排除”】

“北溪-2”是俄罗斯经由波罗的海向德国出口天然气的管道项目，已接近完工，投入使用后有望使俄罗斯向德国出口的天然气量翻倍。就纳瓦利内事件，德国一些政界人士呼吁政府以叫停这一项目制裁俄方。

媒体记者7日就“北溪-2”项目提问，默克尔的发言人斯特芬·赛贝特说，默克尔赞同德国外交部长海科·马斯6日发表的言论，认为不应从一开始就排除任何一个选项。

马斯6日接受德国《星期日图片报》采访时说，如果俄方今后几天不能就纳瓦利内事件的调查提供协助，德方将与欧洲盟友讨论相应举措。

就德国是否会叫停“北溪-2”项目，马斯说：“我希望俄方不要迫使我们改变对‘北溪-2’的立场。要求（叫停这一项目）的人必须意识到后果。12个欧洲国家的100多家企业参与这一项目，大约一半是德国企业。”

就类似问题，马斯当天接受德国电视一台采访时说，不应“从一开始就排除”纳瓦利内事件可能给“北溪-2”项目造成影响。

【俄方“不担心”】

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫7日早些时候说，俄方注意到涉及“北溪-2”项目的言论，俄方看不出这一项目建设受阻挠的风险。

就纳瓦利内事件，佩斯科夫说，把俄方与纳瓦利内事件关联起来的企图“荒谬”，俄方不接受，希望德方今后几天提供这起事件的相关信息。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃6日说，俄方随时愿意与德方就纳瓦利内事件沟通，然而俄罗斯总检察长办公室8月27日向德方发去请德方通报事件相关信息的请求，德方迄今没有回复。

纳瓦利内8月20日乘坐俄罗斯国内航班途中感到身体极度不适。飞机紧急降落俄罗斯鄂木斯克市，纳瓦利内被送去当地一家医院救治，随后转至德国治疗。

德国政府上周说，有证据显示纳瓦利内中了神经毒剂“诺维乔克”，俄方必须作出解释。俄罗斯政府否认关联这起事件。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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