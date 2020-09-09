秋季选战“开锣”　特朗普与拜登互怼

7日的美国劳工节通常标志着美国秋季竞选季开启，共和、民主两党候选人随后将投身密集竞选，朝11月的选举日冲刺。

共和党总统候选人、现任总统唐纳德·特朗普与民主党总统候选人、前副总统乔·拜登当天就美国经济、新冠疫苗等多项议题打嘴仗。随着选战日益白热化，两个竞选阵营本周都重点关注宾夕法尼亚等“摇摆州”。

【隔空斗嘴】

特朗普当天在白宫发布会上再批拜登“愚蠢”，称如果拜登及其竞选副手卡玛拉·哈里斯当选，“会摧毁这个国家及经济”。

特朗普称拜登无力领导美国应对新冠疫情并恢复经济，同时自夸在他治下，美国5月起已新增超1000万个就业岗位。但美联社报道，这些就业岗位仅是疫情暴发以来流失岗位总数的大约一半。

拜登同一天在宾州首府哈里斯堡与工会组织领导人会晤时说，美国工人依照“美国规则”生存，特朗普则“靠谎言、贪婪和自私生存”。路透社报道，拜登当天获得北美劳工国际联合会等3家工会组织“背书”。

特朗普和拜登7日还互指对方有意把新冠疫苗政治化。英国《金融时报》报道，特朗普呼吁民众不要听信拜登和哈里斯对潜在新冠疫苗的担忧，称他们的“反疫苗说辞”会“危害生命、破坏科学”。拜登则说，会在“完全透明”的前提下，听取科学家就是否接种新冠疫苗所作建议。

拜登先前指认特朗普鼓吹新冠疫苗前景是“破坏公众信心”“玩弄政治”，旨在提升选情。拜登副手哈里斯6日告诉美国有线电视新闻网，她不会仅听总统的话就判定某种疫苗安全、有效且适合公众接种。

《金融时报》说，美国的疫情应对一直充斥着关于病毒检测、口罩、羟氯喹等药物的政治争斗。特朗普及多名官员屡次表示，美国研发的新冠疫苗有望在11月大选前问世。

此外，拜登7日借病故的儿子博暗批特朗普，说曾随特拉华州国民警卫队赴伊拉克的博可不是“失败者”和“笨蛋”，博“曾与英雄一起服役”。美国《大西洋月刊》近期披露，特朗普曾用这两个词形容已故士兵，引发舆论哗然。路透社推断，这一事件甚至可能危及对特朗普选情关键的军人和退伍老兵“票仓”。

特朗普当天再次否认有此厥词，称：“没人（比我）更尊重军队和牺牲的军人。”

【选战激化】

美联社报道，自劳工节起到选举日，各候选人会加快竞选步伐，这一迹象7日已显现。哈里斯和副总统迈克·彭斯当天分别现身威斯康星州竞选。2016年，特朗普在这一“摇摆州”险胜。

路透社报道，拜登7日赴宾州竞选，开启他与特朗普本周的“摇摆州”之旅。拜登定于11日重返宾州，特朗普的行程则囊括宾州以及北卡罗来纳、佛罗里达、密歇根等对两人选情至关重要的州。部分民意调查显示，两人在“摇摆州”的支持率逐步接近。

美联社分析，民调持续显示，经济是今年选民最关注的议题。经济先前被视作特朗普竞选连任“最大资产”，如今却因疫情日趋沦为“潜在债务”。随着更多企业恢复运营、部分下岗员工重新就业，美国经济近期稳步回弹，但美联社认为，目前的经济复苏程度远远不够。另外，疫情拉大了美国社会贫富差距，低收入群体及少数族裔工薪阶层受到严重冲击，富裕阶层失业人数却更少，甚至反而从股市和房价中获益。

另据路透社分析，最近数月美国民众重点关注新冠疫情和各地爆发的针对种族歧视及警方暴力执法的抗议活动。对此拜登试图把特朗普描绘成乱中取利、把工薪阶层抛诸脑后的“无能领导”。特朗普则极力避免竞选议程受民主党牵制，同时高调宣扬种族极化和“法律与秩序”，以期巩固基本“票仓”、争取几大关键“锈带摇摆州”的郊区选民。（海洋）（新华社专特稿）

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