报告指欧洲13%人口死亡关联环境污染

欧洲环境保护署8日发布“健康与环境评估报告”，显示欧洲28国13%的人口死亡与环境污染有关，尤其是空气、噪音和化学污染。

欧洲环境保护署是欧洲联盟下属机构，设在丹麦首都哥本哈根。报告分析了世界卫生组织等机构提供的最新数据，发现在欧盟27个成员国及英国2012年死亡人口中，63万人死于环境因素导致的疾病，主要是癌症、心血管和呼吸道疾病。“这部分死亡本可以通过消除环境对健康的风险避免。”

报告同时指出，环境污染对人口健康的影响程度关联欧洲国家内部及国家间“贫富”差别。比如，罗马尼亚有五分之一人口死亡关联环境污染，而这一比例在瑞典和丹麦仅为十分之一。

报告说：“较贫困群体受空气污染、热浪和极寒等极端天气影响的比例显著更高……这关联他们在何地生活、工作和上学，通常在社会资源贫乏、靠近交通繁忙地带的城市居民区。”

法新社报道，报告一个亮点是欧洲水质普遍较高，包括洗澡用水和常用作饮用水源的地下水。

报告建议，欧洲国家应开辟更多“绿地蓝湖”，可起到降噪、祛暑、防洪及提高城市生物多样性等作用。报告主要作者卡特琳·甘茨利本告诉德新社，虽然欧洲多国的环境政策惠及大部分人口，但需要进一步朝老、幼、穷等弱势群体倾斜。（沈敏）【新华社微特稿】

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