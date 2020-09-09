北京丰台全力打造金融产业发展新区

丰台区是中心城区和首都核心功能主承载区。北京市委市政府高度重视丰台区的发展，提出“丰台区要上台阶”要求，为丰台区发展指明了方向。为了抓住难得的历史机遇，丰台区积极推进产业升级，金融产业稳步发展，丽泽金融商务区建设不断加速，逐步成为首都发展的新地标、金融产业的新名片，正在着力打造全球金融产业发展新区。

“数字金融” 凸显丽泽发展特色

作为北京市和丰台区重点打造的金融功能区，丽泽金融商务区是新兴金融产业集聚区、首都金融改革试验区。众多优质金融企业看好丽泽金融商务区，正积极入驻。

目前，丽泽金融商务区以新兴金融企业为主，高精尖企业为支柱，打造新兴金融高地，已入驻企业中金融企业占比近70%，其中，“数字金融”发展趋势明显。中国人民银行数字货币研究所贸易金融区块链平台、中华联合保险集团的数字保险、金信网银的数字监管、圆心科技的互联网+金融+医疗等数字金融成果都亮相本届服贸会。其中，中华联合保险集团与阿里巴巴集团实现近7亿元的金融云领域合作，构建新一代全分布式保险核心系统，开启了保险行业数字化创新的先河。

下一步，丰台区将紧紧围绕“数字经济”发展方向，集中打造以丽泽金融商务区为示范的“数字金融”发展新区，积极支持金融机构利用金融科技、数字金融发展成果，向数字化转型发展，提升金融业服务效率，进而推动建设数字金融科技园，打造具有全球影响力的金融发展新区。

规划先行 凸显丽泽发展优势

丽泽金融商务区坚持规划先行，不断完善各项配套设施建设，持续优化生态、交通系统，打造成宜居宜业的金融商务区。

丽泽金融商务区在交通方面有着独特优势，汇聚5条地铁线、1个城市航站楼，周边有3个高铁站。丽泽金融商务区最具特色的项目当属丽泽城市航站楼，是集14号线、16号线、丽泽—金融街联络线、北京大兴机场线及11号线5条地铁线交汇的交通枢纽，包含高端办公、酒店及商业等业态，以“城市客厅”的共享理念提供办理值机手续、托运行李等服务，使丽泽金融商务区实现与世界高效对话。丽泽城市航站楼计划于今年年底开工。

生态建设方面，丽泽金融商务区规划绿地2800亩，绿化用地与建设用地达到1：1.2，莲花河、丰草河蜿蜒其间，70亩中心公园及三条绿化带共同环绕，形成34公里生态慢行步道。此外，丰台区正在同步建设完善齐备的生活服务配套设施，建设高品质城市综合体，配备人才公寓、优质医疗和教育资源。

政策支持 凸显丽泽发展新动能

目前，丽泽金融商务区南区12个项目已陆续释放175万平方米产业空间。随着金融企业的加速集聚，中国证券金融股份有限公司、银行业信贷资产登记流转中心有限公司、中华联合保险集团股份有限公司、中国融资担保业协会等标志性金融机构纷纷落户，为丽泽金融企业的发展赋能。

入驻丽泽金融商务区的新兴金融机构，不仅享受国家、北京市的相关政策，还能在资金奖励、人才引进、住房保障、子女教育、医疗服务等方面享受独有的政策服务。与此同时，丰台区鼓励金融机构在丽泽金融商务区开展数字金融创新应用试点，推动构建金融科技应用环境，打造行业标杆，形成“领跑者”示范效应。丽泽金融商务区将重点围绕数字货币研究所建立“数字金融技术和应用生态圈”，搭建全球数字金融交流窗口和发声平台，不断提升数字金融服务水平。

下一步，丽泽金融商务区将通过优质配套设施吸引金融企业入驻，给予创新的政策环境，促进金融科技繁荣，未来将形成以新兴金融企业为主，高精尖企业以及专业服务机构等为辅的产业体系。同时，充分利用丽泽金融商务区在区位交通、开发潜力和生态人文方面的优势，打造全球金融产业发展新区。

数据来源：中共丰台区委宣传部

《 人民日报 》（ 2020年09月09日 16 版）

(责编：马昌)