中国发展绝非外来恩赐（钟声）

只要能用全面辩证长远眼光观察中美经贸合作的大账本，呈现于世人眼前的一定是天高地阔的大格局

改革开放以来，在中国共产党的领导下，中国人民凭着自己的勤劳和智慧，取得了巨大发展成就。在此过程中，中国的快速发展得益于同世界各国的交流合作，也为包括美国在内的世界各国提供了持续的增长动力和重要机遇。这是无可争辩的客观事实，也是国际社会的普遍共识。

然而，美国一些政客毫不知耻地试图篡改历史，编造出“中国改革开放的本质是美国帮助中国”的荒谬论调，折射出极不健康的心态，有无知的因素，也有无耻的算计，更有叵测的居心。必须指出，世上从来没有救世主，任何国家的发展从根本上都是靠自己。中国作为14亿人口的大国，更不可能依靠别国的施舍和恩赐而发展起来。

“开放带来进步，封闭必然落后。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。”这是中国改革开放实践提供给世界的重要启示。得益于中国的改革开放，美国等发达国家与中国实现了生产要素的优势互补，最终实现互利共赢、联动增长、共同繁荣。

值得一提的是，中国在发展进程中不断克服了美方围追堵截所带来的干扰：从上世纪90年代初期美方对中国进行大规模经济制裁、阻止中国恢复关贸总协定缔约国地位，到为中国加入世界贸易组织设置障碍、单方面挑起经贸摩擦……中国在开放发展中爬过一个个坡、迈过一道道坎儿，取得举世瞩目的发展成就。归根结底，这是中国人民在中国共产党领导下不断推进改革开放，用勤劳智慧、艰苦奋斗拼出来的。美国前国务卿基辛格曾感慨道：“伟大的成就来源于崇高的品格和巨大的勇气……中国经济发展取得成就靠的不是外国政府的支持，而是中国的自信心。现在我们面临一些重大挑战，我们需要中国的发展。”

中国实现的经济奇迹，饱含感天动地的力量。依靠“8亿件衬衫换一架波音”的苦干实干，几代人驰而不息、接续奋斗，付出世人难以想象的辛劳和汗水。依靠“自己的担子自己扛”的自立担当，无论顺境还是逆境，不输出问题，不转嫁矛盾，结合中国实际、总结经验教训、借鉴人类文明，敢闯敢试，走出一条自己的发展之路。

中国对外开放，绝不是只针对美国的开放，而是对世界上所有国家和地区的开放。如今的中国，是世界第二大经济体，是世界各主要经济体最大贸易伙伴国之一，是世界经济增长的主要稳定器和动力源。自从1987年中国有外资统计以来，中国累计实际使用外资2万多亿美元，其中美国对华投资800多亿美元，仅占到中国吸引外国投资的4%左右。面对这样的数据，若非别有用心，谁能得出“中国发展壮大是美国恩惠的结果”这样的荒唐结论？

中国开放的大门越开越大，迎五洲客，计天下利，共同发展才是中国所愿。中国人民乐见他国从中国发展中得到巨大机遇和丰厚回报，中国人民张开双臂欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”“便车”。

大量事实雄辩地证明，美国在中国改革开放进程中获得了巨大利益。中美贸易额较建交之初增长了250多倍，双向投资从几乎为零攀升到近2400亿美元。中国物美价廉的商品给美国消费者带来了实惠，中国广阔的市场和良好的营商环境为美国企业提供了丰厚利润。据西方有关机构统计，2001年至2016年间，美国对华大宗商品出口增长了5倍；截至目前，美国企业在华投资兴业累计已超过7万家，年销售额达7000亿美元，其中97%都是盈利的。即使在中美经贸摩擦和新冠肺炎疫情影响下，绝大多数美国企业仍希望继续留在中国，并且逆势扩大对华投资。

只要能用全面辩证长远眼光观察中美经贸合作的大账本，呈现于世人眼前的一定是天高地阔的大格局。可悲的是，美国一些政客只是狭隘地专注于全球化与自由贸易带来的经济结构和利益分配的矛盾和问题，而且痴迷于意识形态的对立和不可告人的政治私利。殊不知，历史和现实都表明，中美两国合则两利、斗则俱伤，合作才是双方最好的选择。中美双方通过优势互补、互通有无的合作，能够有力促进各自经济发展和产业结构优化升级，可以成为各自不同发展的共同机遇。奉劝美国一些政客，经济是基础，政治终究是要为经济服务的，当政治操弄阻碍甚至破坏经济发展时，它就必然会被拨乱反正。尽早放下傲慢和偏见，摒弃“救世主心态”，正确对待中美关系的历史、现实和未来，才是正途。

《 人民日报 》（ 2020年09月09日 04 版）

(责编：牛镛、马昌)