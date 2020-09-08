尼日利亚华侨华人联合声明纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年

人民网阿布贾9月8日电（姜宣 林琼斯） 近日，习近平主席在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上的讲话，在尼日利亚华侨华人中引发热烈反响，尼日利亚华助中心、华侨华人妇女联合总会、华助基金会、福建同乡总会、粤港澳同乡总会、山东商会、南通侨商联合会、中国投资发展促进会、尼（中国）木材协会等多个侨团签署联合声明表示，铭记历史，缅怀先烈，珍爱和平，共创未来，从伟大抗战精神中汲取前行力量，不断把民族复兴伟大事业推向前进。

声明表示，75年前，中国人民经过14年浴血奋战取得抗日战争伟大胜利，宣告了世界反法西斯战争的胜利。铭记历史，警钟长鸣，中国人不会忘记“落后就要挨打”，只有独立自主、攻坚克难，才能解决仍存在于科技等领域的“卡脖子”问题。

声明指出，75年来，中国共产党团结带领全国各族人民发愤图强、艰苦创业，创造出举世瞩目的发展成就，成功开辟了中国特色社会主义道路，中华民族伟大复兴迎来光明前景。中国为维护战后多边体系作出实实在在的贡献，始终维护联合国权威，捍卫多边主义，提出构建人类命运共同体、新型国际关系等思想与联合国宪章精神相一致，推动了国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

声明强调，和平与发展是当今时代的主题，穷兵黩武和强权独霸只能带领人类走向黑暗。尼日利亚华侨华人将牢记战争，守护和平，坚决拥护中国共产党领导，坚决与任何企图通过霸凌手段把意志强加给中国，想要改变中国前进方向、阻挠中国人民创造美好生活的行为作斗争。

声明指出，当前，在人类需要携手合作共克时艰时，美国却在开历史倒车，向中国发起“新冷战”，破坏世界秩序。在尼华侨华人将继承先辈遗志，学习贯彻习近平主席讲话精神，牢记五个“绝不答应”，坚定站在历史正确的一边，秉持“天下一家”理念，为创造人类美好未来不懈奋斗。

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