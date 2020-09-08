综合消息：欧洲开学季疫情抬头　多国加强防控针对性

新华社斯德哥尔摩9月7日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：伴随着开学季到来，欧洲疫情出现抬头趋势，对于学生返校多国纷纷出台更有针对性的防控措施，地区疫情防控形势持续复杂严峻。

随着中小学开学复课，斯洛文尼亚新冠疫情出现反弹。斯政府公布的数据显示，仅9月1日开学当天，该国新增新冠确诊病例55例，为5个月来单日新增最高纪录。斯教育部决定开发一款应用程序，用于在教育系统内公布新冠疫情数据。

尽管疫情依然严峻，克罗地亚学校7日仍按政府要求开学，但有几所学校因员工确诊未能开学。克政府此前为9月开学制定了3种方案，即课堂教学、课堂教学与网课相结合以及纯网课教学，将根据疫情发展决定采取何种方案。

据爱尔兰媒体报道，自8月底开学以来，爱尔兰各地至少有10所中小学发现新冠确诊病例，部分学校或班级被迫关闭。

波兰教育部长皮翁特科夫斯基7日说，9月1日开学以来，全波兰4.85万所幼儿园、中小学和其他教育机构中，只有44所采用远程教学。波兰卫生部长涅杰尔斯基说，为更好应对新冠疫情，家庭医生可以在远程诊断中根据患者的症状开具核酸检测单，例如发热38摄氏度以上、咳嗽和呼吸困难等。

北马其顿幼儿园将于9日开学。政府将向幼儿园提供口罩、消毒洗手液和体温计。幼儿在被送达幼儿园后需测量体温，在园期间勤洗手，坐立和睡觉时保持两米间隔，两岁以下的幼儿同组不能超过6人。

葡萄牙卫生总局7日正式发布《在学校环境下控制2019冠状病毒疫情传播的资料手册》。手册对学校如何应对相关突发疫情做出明确指导，包括发现疑似和确诊病例以及大规模感染等情况，其中只有在被认定为高危险情况下，主管部门才会要求关闭学校。

保加利亚青年和体育部长克拉森·克拉莱夫7日在医院重症监护室结束12天的治疗出院，呼吁人们不要低估病毒的残酷性。他说：“只有一种情况可以保证我们不被感染——那就是，遵守所有的防疫规定。”

最近一段时间，丹麦每日新增新冠确诊病例持续上升，卫生部门将在哥本哈根大区和欧登塞市恢复部分社会管制措施。丹麦国家血清研究所最新数据显示，丹麦20岁至29岁年龄段人群确诊病例近来有所增加。

奥地利近日正式启用“信号灯”疫情预警系统，全国城区依据不同颜色采取不同疫情防控措施。奥地利卫生部长安朔贝尔表示，虽然新增病例增多，但目前疫情依旧处于可控状态，他不认为会出现第二次“封锁”。

由于疫情反弹，匈牙利政府曾出台规定，自9月1日起禁止外国公民进入匈牙利。但9月5日，匈牙利政府放松了入境限制，允许从事商务活动及来匈观看国际体育比赛的外国公民入境。当地媒体认为，政府此举一是为了维持复工复产的态势，二是为外国球迷来匈牙利观看欧洲超级杯铺路。

在瑞士最大城市苏黎世，政府要求民众在市政管理的博物馆和一些行政区域必须佩戴口罩。此外，成年人在小学校园中也必须戴口罩。（执笔记者：和苗；参与记者：孙毅飞、张章、彭立军、高磊、唐霁、林晶、于涛、章亚东、温新年、张琪、杨晓红、袁亮、陈俊侠、谢宇智）

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