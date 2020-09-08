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尼日利亚学者：中国对世界反法西斯战争胜利贡献巨大

2020年09月08日16:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿布贾9月8日电（记者 姜宣）7日，尼日利亚国际问题评论家萨勒在尼主流媒体《人民报》发表题为《中国庆祝反法西斯战争胜利75周年》的评论文章，认为中国以沉重的代价赢得了抗日战争胜利，为世界反法西斯战争胜利作出巨大贡献，世界各国要以史为鉴、面向未来，积极捍卫正义，共同维护世界和平与稳定。

文章说，今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年。1931年日本策动九一八事变，开启了第二次世界大战的序幕。日本蓄意发动侵华战争，其惨无人道的侵略行径令人发指。中国人民经过14年不屈不挠的浴血奋战，打败了穷凶极恶的日本军国主义侵略者，取得了中国人民抗日战争的伟大胜利。中国是二战的亚洲主战场，牵制侵华日军186万人，占日本海外总兵力的52%。

文章说，中国国家主席习近平指出，任何人任何势力企图歪曲中国共产党的历史、丑化中国共产党的性质和宗旨，企图歪曲和改变中国特色社会主义道路、否定和丑化中国人民建设社会主义的伟大成就，企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，企图通过霸凌手段把他们的意志强加给中国、改变中国的前进方向、阻挠中国人民创造自己美好生活的努力，企图破坏中国人民的和平生活和发展权利、破坏中国人民同其他国家人民的交流合作、破坏人类和平与发展的崇高事业，中国人民都绝不答应！中国愿同国际社会一道，坚定捍卫二战胜利成果和国际公平正义。

(责编：张信凤、燕勐)
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