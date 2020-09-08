日本自民党总裁选举确定菅义伟等3位候选人

新华社东京9月8日电（记者姜俏梅）日本自民党总裁选举管理委员会8日发布公告，内阁官房长官菅义伟等3位候选人报名参选，这标志着日本自民党总裁选举战正式打响。3人将在14日总裁选举投票前宣传各自主张，角逐未来日本政府新掌门人之位。

当天上午10时，自民党总裁选举候选人申报在该党总部举行。菅义伟（71岁）、自民党政务调查会长岸田文雄（63岁）和自民党前干事长石破茂（63岁）3位候选人分别委托代理人递交20名该党国会议员推荐人名簿完成申报手续。当天下午，3人举行竞选演讲和联合记者会，阐述各自政见和主张。受新冠疫情影响，演讲会限制入场人数，由电视、网络进行现场直播。

本次自民党总裁选举适用紧急情况规则，由该党国会议员394票与全国47个地方支部联合会141票投票选出，候选人获半数以上有效票即当选。就目前竞选形势看，菅义伟已获得党内5大实力派阀以及大约30名无派阀国会议员支持，竞争优势明显；岸田和石破奋起直追，希望拉到更多地方选票。分析人士预计，在未来几天选战中，是否继承安倍政府政策、新冠疫情对策、重建经济以及恢复地方活力等内容将是3位候选人的政策争论焦点。

自民党现任总裁、日本首相安倍晋三8月28日宣布，因健康问题辞去首相职务。安倍的第三个自民党总裁任期原定于明年9月结束，他辞职后，自民党需提前举行总裁选举，新当选总裁将完成安倍剩余首相任期，直至明年秋季日本国会众议院选举。

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