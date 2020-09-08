瑞典累计报告70例儿童类川崎病病例

新华社斯德哥尔摩9月7日电（记者付一鸣）据瑞典电视台7日报道，瑞典累计报告的儿童类川崎病病例增至70例，尚未出现死亡病例。

据报道，这一新型疾病被称为多系统炎症综合征，患病儿童会出现类似川崎病的症状，因此又称类川崎病。该病主要在感染新冠病毒的儿童中出现，可能与新冠病毒有关，但目前还无法得出确切结论。

瑞典研究人员与意大利同行合作对儿童多系统炎症综合征与川崎病以及成人因感染新冠病毒而引发高炎症的血液样本进行了比较，认为它们是3种完全不同类型的炎症，因此确认儿童多系统炎症综合征是一种全新的炎症性疾病。目前，瑞典已有70名儿童在感染新冠病毒后出现了这种多系统炎症综合征。

报道援引瑞典卡罗琳医学院儿科医生、免疫学专家彼得·布罗丁的话说：“这些是重病儿童，每个人都必须住院治疗，其中大约有15至20名儿童需要重症监护，但瑞典还没有出现儿童死亡病例。”

据介绍，其中大多数儿童在患此病前没有基础疾病，患病最初的症状通常是腹痛、恶心和高烧，一些孩子出现神志不清或反应迟钝，一些出现皮疹和眼部充血。还有一些孩子由于心脏功能严重受损和血压下降而休克，需重症监护。这些炎症反应通常会在儿童感染新冠病毒一到两个月后发生。

布罗丁介绍，这些儿童接受了高剂量的激素和可抑制免疫系统特定部位的生物制剂进行治疗，反应良好。他们还将进一步调查该病病因。

川崎病又称黏膜皮肤淋巴结综合征，多见于儿童，会引起血管发炎等，严重时可导致心脏损伤。该病发病原因尚不明确，目前医学界认为可能与免疫系统过度反应有关。

意大利、法国、美国和英国在新冠疫情期间也报告一些儿童出现了类川崎病症状。

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