中国包机飞抵斯里兰卡 复工复产推动中斯共建“一带一路” 

人民网曼谷9月8日电（记者 孙广勇）8月31日晚上，一架来自中国的飞机平稳降落在斯里兰卡首都科伦坡班达拉奈克国际机场，航班搭载的是中国港湾工程有限公司斯里兰卡区域公司及合作单位168名技术人员。隔离检测后他们将奔赴到中国港湾港口城项目、固体垃圾处理项目、房建项目在内的数个“一带一路”重点建设工程，解决各项目燃眉之急。

“助力“一带一路”、中国包机飞抵斯里兰卡”，成为斯里兰卡经济部门和经济界人士关注的焦点。斯里兰卡主管经济事务的高级官员评价说：“此次包机返航展示了疫情期间中斯共同复工复产，推动共建“一带一路”的信心。”

看着慢慢滑行的飞机，焦急等待国内技术人员的中国港湾斯里兰卡区域公司管理人员心中的石头终于落地。“中国港湾业务涵盖70多个国家和地区，在斯里兰卡耕耘二十一年。我们做到了海外复工复产和疫情防控“两手抓、两手硬”的落实到位，为继续深耕‘一带一路’沿线国家进一步巩固了基础。此次包机返航，将使科伦坡港口城项目、科伦坡城市固体垃圾处理项目、科伦坡房建项目在内的数个‘一带一路’重点工程建设任务得到有力保障。”中国港湾斯里兰卡党委书记曾南海说。

新冠疫情爆发后，斯里兰卡于3月下旬宣布采取全面封闭国境、停飞国际航班等严格防疫措施，导致中国港湾在斯各项目推进计划受到较大影响。在这危急时刻，为推进项目正常生产，在宵禁期间，中国港湾项目团队在做好隔离防疫的同时积极争取当地政府许可，于4月24日顺利复工，成为斯里兰卡首家复工的中国施工企业。

复工后项目团队立即面临一个十分棘手的问题，受疫情影响，本该4月份入境进的中国施工人员无法到达现场。同时随着多个项目临近关键施工节点，建设方急需向现场派驻包括高级专家、高级专业技术人员在内的中方人员。

为此，中国港湾管理团队忧心忡忡，如果国内施工人员无法到场，项目节点将无法完成，甚至会影响后续整体工期。

“总要有企业要率先开展来斯人员复工复产，为什么不能是我们呢？”说干就干，中国港湾斯里兰卡区域公司开始推动包机落地。由于包机事项涉及到中斯两国政府多个部门审批，公司派出员工每天与当地政府进行协调，沟通投资管理局、移民局等各个相关部门。

在中国港湾工作的当地员工喀顺（Kasun）每天与中国同事一起奔波于各个政府部门，协调及催促审核进度，经过30多天的努力，终于顺利完成包机人员的特批签证和入境许可。

每当遇到当地人对她这么热心帮助中国企业推动包机表现出不解时，喀顺都会耐心地解释：“中国企业包机来斯里兰卡是帮助我们建设家乡，如果不是他们复工我现在还在家里失业呢，每当我看到中国企业建设的漂亮的高层建筑，我都特别骄傲！很感谢中国企业帮助斯里兰卡不断发展。”

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