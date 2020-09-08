分享减贫与发展经验  中非减贫合作进入新高度

设在中国非洲研究院的讲坛主会场。

人民网北京9月8日电 “第一届中国讲坛：中国的脱贫实践与成效”9月7日以线上方式举行，讲坛主会场分别设在中国非洲研究院和赞比亚大学。“中国讲坛”旨在邀请中国有影响力的学者和非洲的中国问题专家就中国和中非关系发展中的重大现实问题发表专题演讲，向非洲人民讲好中国故事和中非友好故事。

讲坛参与者主要来自赞比亚大学“一带一路”联合研究中心、南非国家行政学院，以及纳米比亚、尼日利亚、肯尼亚等国的智库和大学的专家学者等共计90余人。

中国非洲研究院常务副院长李新烽在致词时首先向讲坛参与者表示欢迎。他说，2018年9月3日，习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表重要讲话，深刻阐述了将重点实施对非合作“八大行动”的主张；宣布“中国决定设立中国非洲研究院，同非方深化文明互鉴”。2019年4月9日，中国非洲研究院正式成立。中国非洲研究院旨在同非洲各国深化文明互鉴，加强治理和发展经验交流，为中非共同推进“一带一路”合作，共同建设面向未来的中非全面战略合作伙伴关系，共同构筑更加紧密的中非命运共同体提供智力支持和人才支撑。

李新烽指出，为发挥交流平台作用，密切中非学术交往；发挥研究基地作用，聚焦共建“一带一路”；发挥人才高地作用，培养高端专业人才；发挥传播窗口作用，讲好中非友好合作故事，中国非洲研究院积极设立并打造非洲讲坛、大使讲坛和中国讲坛三大品牌项目。非洲讲坛、大使讲坛主要邀请非洲学者、非洲国家驻华大使和中国驻非洲国家大使讲述非洲问题和中非关系，此前已相继举办多场活动。

今天是中国讲坛的第一讲，我们将围绕中非合作减贫经验交流这一主题进行深入探讨。脱贫是联合国制定的17个可持续发展目标中的首要目标，也是中国与非洲面临的共同挑战。中非双方高度重视减贫工作，为了早日摆脱贫困，双方都制定了详细的计划和政策，实施了一系列措施和手段，帮助那些深受贫困困扰的弱势群体，力图消灭一切形式的贫困。

中国于2015年10月明确提出，到2020年，中国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。截至今年5月，全国832个贫困县中780个县已经宣布脱贫摘帽，中西部22省中已经有15个省没有贫困县了，剩下7个省区里面还剩下52个贫困县。尽管遭受到新冠肺炎疫情和水涝灾害的不利影响，中国将如期实现到2020年底实现脱贫攻坚的总目标。非盟提出的2063年议程中，第一项议程就是实现基于包容性增长和可持续发展，决心在一代人的时间里根除贫困，实现整个大陆的共同富裕。

中非双方在减贫和发展领域方面展开了密切的合作，中方支持非盟如期实现《2063年议程》。自2010年开始，中非双方开始合作举办中非减贫与发展会议，就广泛的议题展开了深入的研讨。2014年5月，李克强总理访问非洲联盟总部期间，双方签署了《中国和非洲联盟加强中非减贫合作纲要》，双方决心加强减贫工作，共同应对贫困挑战。2015年，作为减贫领域的高级别对话平台，中非减贫与发展会议正式纳入中非合作论坛总体框架，标志着中非减贫合作进入了一个新的高度。

李新烽表示，中国非洲研究院自成立以来，努力促进中非双方智库和学者交流，就包括减贫在内的广泛议题展开深入研讨。2019年，中国非洲研究院邀请非洲多国学者访问了曾经是中国最贫困的地区之一——延安，非洲学者亲眼目睹了延安扶贫脱贫、生态文明建设取得的巨大成就，真切感受到中国共产党领导人民创造的举世瞩目的发展奇迹，表示非常希望学习中国的脱贫经验。

中国社会科学院农村发展研究所研究员吴国宝表示，中国改革开放40年以来取得的巨大减贫成就，既蕴含着特定的时空因素和中国独特的政治制度与治理体系的影响，也内含了一些可与其他国家分享的可复制的共同元素，这些经验应该成为中国未来减贫和社会治理以及世界减贫事业的重要知识财富。

赞比亚大学“一带一路”联合研究中心主任桑德·尼格兰德博士表示，延安这个历史悠久但的城市，展示了中国人民艰苦斗争与坚忍不拔的精神。自新中国成立以来，特别是在改革开放之后，延安人民面对贫困的荒凉环境和脆弱的经济基础，向贫困“宣战”。 通过发扬自强不息和艰苦奋斗的延安精神，当地人民的生活水平大大提高，城乡面貌也发生了翻天覆地的变化。

李新烽结合湘西的实地考察，介绍了其所见所闻和感受，他表示，湘西精准扶贫、脱贫攻坚实践的发展和成功，又一次证明了中国共产党和中国政府有关减贫理论、思想和实践的正确性。这些不仅推动着中国减贫事业前行，不断取得可喜成就，也为世界减贫事业提供了湘西案例和中国例案，进而为世界减贫事业做出了贡献。

参加讲坛的非洲专家学者还就如何发展农业脱贫、如何用好扶贫资金、如何克服脱贫中的困难、政府规划对脱贫的作用、在扶贫中怎样体现以人民为中心的理念等问题，进行了研讨和交流。

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