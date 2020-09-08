亲力亲为 共克时艰！中国元首外交的抗疫最强音

新华社北京9月8日电 新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席时刻关注国内外疫情形势，高度重视抗疫国际合作，频频开展元首外交，从构建人类命运共同体高度，推动疫情防控国际合作，发出国际社会携手抗疫、共克时艰的最强音。

一组数字，直观感受战“疫”以来，中国元首外交的密度和强度——

既有双边对话，也有多边会议；既有与来自亚、欧、非、北美、南美等大洲国家领导人互动，也有同国际组织负责人会见通话；既面向外国政要和国际组织，也面向外方友好人士和普通民众；既谈疫情防控，也谈传统友谊、务实合作、复工复产、“一带一路”、多边主义、全球治理等话题。

中国元首抗疫外交，向世界传递怎样的信息？

中国的担当和作为，世界各国有目共睹；中国的贡献和成就，国际社会高度赞誉。

战“疫”以来，各国政要和国际组织负责人向习主席表达对中国抗击疫情举措的敬佩，对中国持续提供抗疫援助的感谢，对中国推动疫情防控国际合作的支持，对进一步深化友谊、扩大合作的积极意愿，以及对人类命运共同体理念的强烈共鸣。

（文本：陈杉、王雅晨、陈与唐得；编辑：郝薇薇、马晓燕、程大雨、侯鸿博；设计：赵丹阳、潘红宇、殷哲伦；摄影：鞠鹏、李学仁、庞兴雷、刘彬、翟健岚、王晔、燕雁、丁海涛、李涛；新华社国际部 新媒体中心 出品）

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