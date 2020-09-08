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俄能源部长表示“北溪-2”天然气管道定将建成

2020年09月08日11:17  来源：新华网
 

新华社莫斯科9月7日电（记者吴刚）俄罗斯能源部长诺瓦克7日说，“北溪-2”天然气管道项目虽然遭遇一定困难，但一定会建成。

据今日俄罗斯通讯社7日报道，诺瓦克当日在莫斯科州参加一场活动时说，尽管外部环境比较复杂，但“北溪-2”天然气管道项目是一个长期项目，不会轻易受到干扰。

诺瓦克指出，天然气在可预见的未来仍然是主要消费能源，对天然气的需求量还会继续增加。“北溪-2”天然气管道项目的建设会最终完成，俄产天然气仍有很大市场潜力。

俄总统新闻秘书佩斯科夫7日表示，俄罗斯认为“北溪-2”项目不存在暂停建设的风险，一切关于暂停建设该项目的谣言都是荒谬的。

围绕所谓的俄反对派人士纳瓦利内“中毒”事件，俄罗斯与欧盟之间“口水战”不断，德国一些政界人士呼吁暂停“北溪-2”项目建设。俄反腐基金会创始人纳瓦利内8月20日在乘坐一国内航班途中，感到身体极度不适。飞机紧急降落在鄂木斯克市后，纳瓦利内被送往当地一家医院接受救治，随后被送往德国柏林沙里泰医院接受治疗。

“北溪-2”项目旨在铺设一条从俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，可绕过乌克兰把俄天然气输送至德国，并通过德国干线管道输送到欧洲其他国家。美国总统特朗普去年年底签署2020财年国防授权法案，其内容包括对参与“北溪-2”项目的施工建设方实施制裁。美国官方不止一次发出针对上述天然气管道项目实施制裁的威胁。俄方多次表示，美国制裁的真正目的是推动美国天然气出口至欧洲。

(责编：艾雯、燕勐)
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