全球疫情简报：印度新冠确诊病例超420万 升至全球第二

新华社北京9月8日电 7日全球疫情简报：印度新冠确诊病例超420万 升至全球第二

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间7日16时24分（北京时间22时24分），全球确诊病例较前一日增加265818例，累计确诊27032617例；死亡病例增加4820例，累计死亡881464例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间8日7时56分，全球新冠确诊病例达27235839例，死亡病例为890687例。美国是全球累计确诊和累计死亡病例数最多的国家，确诊病例达6299169例，死亡病例为189166例。

新闻事件

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠疫情数据显示，截至北京时间7日12时28分，印度累计新冠确诊病例已突破420万例，超过巴西成为全球累计确诊病例数第二多的国家。

马来西亚卫生部7日通报的新冠疫情数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例62例，为6月初以来新高；大部分新增确诊病例来自沙巴州警方拘留设施和监狱等处出现的群体感染事件。

澳大利亚总理莫里森7日宣布，澳政府已与制药公司达成了价值17亿澳元（约合12亿美元）的疫苗供应和生产协议，如果两种候选新冠疫苗被证实安全有效，澳将获准在本土生产超过8480万剂这些疫苗，并在2021年年内逐步免费提供给澳民众。

匈牙利新冠疫情防控中心官网7日数据显示，该国过去24小时新增确诊病例576例，创下自疫情暴发以来单日新增病例数新高。

伊拉克政府7日决定，进一步解除新冠疫情防控措施，推动复工复产，以缓解经济和民生压力。伊卫生和国家安全高级委员会当日决定，在遵守防疫规定的前提下，重开口岸贸易活动，允许餐馆和部分星级酒店重新营业，解除对体育活动和赛事的限制，政府机构人员复工比例提升至50%。

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