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坚守多边主义 倡导公平正义 携手合作共赢

——在全球数字治理研讨会上的主旨讲话

2020年09月08日10:30  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京9月8日电（记者白紫微）2020年9月8日，中华人民共和国国务院国务委员 王毅

各位嘉宾，

各位同事，

女士们，先生们，朋友们：

本次研讨会以“抓住数字机遇，共谋合作发展”为主题，恰当其时。希望各位专家学者和行业领袖一道，展望数字经济发展前景，共商应对数据安全风险之策，共谋全球数字治理之道。

今天的世界，正处在新一轮科技革命和产业变革蓄势待发的历史时刻。各国面临的共同任务是，促进数字和实体经济融合发展，加速新旧发展动能转换，打造新的产业和新的业态。

席卷全球的新冠肺炎疫情，是对各国以及全球治理能力的重大考验。人工智能、大数据、云计算等数字技术在各国抗击疫情进程中快速发展，远程办公、云端经济等新业态为维持社会正常运转，对冲经济下行压力发挥了重要作用。

最新统计显示，全球移动互联网用户已达到35亿，数字经济规模占全球GDP比重已超过15%。全球数据爆发增长、海量集聚，如同新的“石油”，正在成为各国经济发展和产业革新的动力源泉。

与此同时，数据安全风险与日俱增，攸关国家安全、公共利益和个人权利，对全球数字治理构成新的挑战。大量数据频繁跨境流动，从理念、立法、管理机制等方面考验政府的治理能力。各国法律法规标准不一，也在推高全球企业的合规成本。面对全球数字治理的赤字，各国亟需加强沟通、建立互信，密切协调，深化合作。

各位嘉宾，

全球性问题需要全球性解决之道。习近平主席指出，各国虽然国情不同、互联网发展阶段不同、面临的现实挑战不同，但推动数字经济发展的愿望相同、应对网络安全挑战的利益相同、加强网络空间治理的需求相同。各国应深化务实合作，走出一条互信共治之路，让网络空间命运共同体更具生机活力。

中方认为，有效应对数据安全的风险挑战，应该遵循以下原则：

第一，秉持多边主义。共商、共建、共享是解决全球数字治理赤字的正确出路。应在各方普遍参与的基础上，达成反映各国意愿、尊重各方利益的全球数据安全规则。个别国家大搞单边主义，以“清洁”为名向别国泼脏水，以安全为借口对其他国家领先企业进行全球围猎，这是赤裸裸的霸凌行径，应该予以反对和摒弃。

第二，兼顾安全发展。保护数据安全对数字经济健康发展至关重要。各国都有权依法保护本国的数据安全。同时，也都应为所有企业提供开放、公正、非歧视的营商环境。数字保护主义违背经济发展的客观规律，不符合全球化的时代潮流，不但有损全球消费者公平获得数字服务的权利，最终也会阻碍自身的发展。

第三，坚守公平正义。维护数字安全应以事实和法规为依据。把数据安全问题政治化，刻意搞双重标准，甚至不惜造谣抹黑，违背国际关系基本准则，也严重干扰和阻碍全球数字合作与发展。

各位嘉宾，

中国数字经济正在蓬勃发展。中国网民数量超过9亿，5G用户数量快速增长，最新统计已超过8800万，数字经济总量超过GDP的三分之一。中国法律对于保障公民和组织的合法权益，包括数据安全和个人信息等，都做出了明确规定。中国政府严格践行数据安全保护有关原则，没有也不会要求中方企业违反别国法律向中国政府提供境外数据。

中国建设性参与联合国、二十国集团、金砖国家、东盟地区论坛等多边平台的数据安全讨论，致力于为加强全球数字治理贡献中国的智慧。为应对新问题新挑战，中国愿发起“全球数据安全倡议”，欢迎各方的积极参与。这一倡议的主要内容包括：

一是客观理性看待数据安全，致力于维护全球供应链开放、安全和稳定。

二是反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据。

三是采取措施防范和制止侵害个人信息的行为，不得滥用信息技术对他国进行大规模监控，或非法采集他国公民个人信息。

四是要求企业尊重当地法律，不得强制要求本国企业将境外产生、获取的数据存储在本国境内。

五是尊重他国主权、司法管辖权和对数据的管理权，不得直接向企业或个人调取位于他国的数据。

六是应通过司法协助等渠道解决执法跨境数据调取需求。

七是信息技术产品和服务供应企业不应在产品和服务中设置后门，非法获取用户数据。

八是信息技术企业不得利用用户对产品依赖，谋取不正当利益。

我希望，中方发起的“全球数据安全倡议”能够为制定数字安全国际规则提供一个蓝本，开启一个全球进程。我们期待各国政府、国际组织及所有利益攸关方共同参与，欢迎各国通过双边或地区协议等形式支持倡议中的有关承诺。我们也愿本着开放的态度，听取各方就倡议提出的有益建议。

希望各位嘉宾、专家学者和企业代表在今天的会议上畅所欲言，就加强数据安全保护、促进数字经济集思广益，建言献策，共同推进全球数字治理，共同打造数字命运共同体。

预祝本次研讨会取得圆满成功！

(责编：张信凤、燕勐)
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