中方提出《全球数据安全倡议》

人民网北京9月8日电（记者 白紫微）2020年9月8日上午，国务委员兼外长王毅在“抓住数字机遇，共谋合作发展”国际研讨会高级别会议上发表题为《坚守多边主义 倡导公平正义 携手合作共赢》的主旨讲话，提出《全球数据安全倡议》。

王毅表示，当前正处在新一轮科技革命和产业变革蓄势待发的历史时刻。各国面临促进数字和实体经济融合发展、加速新旧发展动能转换、打造新产业和新业态的共同任务。全球数据正在成为各国经济发展和产业革新的动力源泉。与此同时，数据安全风险对全球数字治理构成新的挑战。各国亟需加强沟通、建立互信，密切协调，深化合作，共商应对数据安全风险之策，共谋全球数字治理之道。

王毅表示，有效应对数据安全风险挑战，应遵循三原则：一是秉持多边主义。应坚持共商、共建、共享，在各方普遍参与基础上，达成反映各国意愿、尊重各方利益的全球数据安全规则。二是兼顾安全发展。各国都有权依法保护本国的数据安全，也都应为所有企业提供开放、公正、非歧视的营商环境。数字保护主义违背经济发展的客观规律，不符合全球化的时代潮流，不但有损全球消费者公平获得数字服务的权利，最终也会阻碍自身的发展。三是坚守公平正义。维护数据安全应以事实和法规为依据。把数据安全问题政治化，刻意搞双重标准，甚至不惜造谣抹黑，违背国际关系基本准则，也严重干扰和阻碍全球数字合作与发展。

王毅强调，中国数字经济蓬勃发展，网民数量超过9亿。中国法律对于保障公民和组织的合法权益，包括数据安全和个人信息等，都做出了明确规定。中国政府严格践行数据安全保护有关原则，没有也不会要求中方企业违反别国法律向中国政府提供境外数据。

王毅表示，为应对新问题新挑战，共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间，中国愿发起《全球数据安全倡议》，欢迎各方积极支持。倡议主要内容包括：一是客观理性看待数据安全，致力于维护全球供应链开放、安全和稳定。二是反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据。三是采取措施防范和制止侵害个人信息的行为，不得滥用信息技术对他国进行大规模监控，或非法采集他国公民个人信息。四是要求企业尊重当地法律，不得强制要求本国企业将境外产生、获取的数据存储在本国境内。五是尊重他国主权、司法管辖权和对数据的管理权，不得直接向企业或个人调取位于他国的数据。六是应通过司法协助等渠道解决执法跨境数据调取需求。七是信息技术产品和服务供应企业不应在产品和服务中设置后门，非法获取用户数据。八是信息技术企业不得利用用户对产品依赖，谋取不正当利益。

王毅表示，希望中方发起的倡议能够为制定数字安全国际规则提供一个蓝本，开启一个全球进程。期待各国政府、国际组织及多利益攸关方共同参与，欢迎各国通过双边或地区协议等形式支持倡议中的有关承诺。中方愿本着开放态度，听取各方就倡议提出有益建议。

研讨会由中国互联网治理论坛举办，巴基斯坦前总理阿齐兹、吉尔吉斯斯坦前总理奥托尔巴耶夫、联合国副秘书长刘振民在研讨会高级别会议上致辞，中外专家学者、互联网企业代表参加。

(责编：张信凤、燕勐)