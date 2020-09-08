中国—东盟服务业合作论坛召开 

中国—东盟商务理事会常务秘书长刘欣主持会议。

人民网北京9月8日电（记者 李欣怡）9月7日，中国—东盟服务业合作论坛以视频形式召开。该论坛以“中国-东盟：互为最大贸易伙伴的服务业合作”为主题，是2020年中国国际服务贸易交易会系列会议之一。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁表示，中国和东盟服务业领域合作互补性强、空间大，在许多行业均有合作潜力。双方货物贸易和投资合作的发展，需要双方增进金融服务、电商服务、销售服务等。中国和同盟应共同打造数字平台、智能物流服务体系、产品溯源体系，实施数字化的金融服务，联通消费与生产、供应与制造、产品与服务间的数据流和产品流，使产业制造和对外贸易链接发展。

马来西亚驻华大使拉惹·拿督·努西尔万在致辞中表示，尽管疫情带来挑战，但今年前7个月中马贸易仍保持积极势头，达到684亿美元，比2019年同期增长了0.7%。增进中国—东盟服务业合作具有重要意义，此次会议的召开十分必要。他建议，当前应减少并最终消除阻碍双方投资的因素，应继续密切合作力争年内签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），应鼓励双方政府机构、私营部门、研究机构更加紧密地合作，共同增强双方服务领域品牌、创新、设计和质量的建设能力。

中国商业联合会会长姜民在致辞中表示，今年以来，东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议、澜湄合作第三次领导人会议相继召开，促进供应链互联互通，共同努力实现开放、透明、非歧视性、稳定和互利共赢的贸易投资环境，确保宏观经济和金融稳定，尽可能缓解疫情对经济社会带来负面影响。中国—东盟服务业合作论坛的召开是落实上述领导人会议《联合声明》的体现。希望中国与东盟各成员国之间加强纽带关系，齐心协力重建经济社会，共同推动建设开放型世界经济。

会上，柬埔寨驻华大使馆公使衔参赞铁弓、越南驻华大使馆商务参赞陶越英、菲律宾驻华大使馆商务参赞格伦、老挝驻华大使馆商务参赞波沙万、印尼驻华大使馆商务参赞玛丽娜等先后发言介绍相关国家同中国的合作情况。

中国商业联合会、中国建筑材料流通协会、中国自行车协会、中国仪器仪表行业协会等中方多家全国性行业商协会领导人，有关省市贸促会负责人，企业家代表出席了会议交流。

中国—东盟商务理事会常务秘书长刘欣在主持会议时谈到，近些年中国—东盟商务理事会已成立了中国—东盟物流行业合作委员会、会展行业合作委员会等委员会，助力双方服务业企业合作。目前，中国-东盟互为第一大贸易伙伴、互为重要的投资合作伙伴，这既为双方服务贸易合作发展构成了有利条件，带来了大量需求和商机，又对服务贸易合作提出了新要求。中国—东盟商务理事会将积极落实双方领导人达成的有关共识，推动双方货物贸易、投资合作、服务贸易联动发展。

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