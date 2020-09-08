民主党副总统候选人：美国有两套司法制度

美国民主党副总统候选人卡玛拉·哈里斯6日坦言美国司法不公，对待黑人和对待白人“有两套司法制度”。

【观点对立】

“我们的确有两套司法制度。”哈里斯告诉美国有线电视新闻网。

“多数关注事实、有理性的人会承认，就如何执行法律而言，存在种族差异，”具有黑人血统的哈里斯说，“有一套存在种族主义的制度，否认这一点对我们没有益处，让我们坦诚面对和应对。”

多起黑人在警方执法过程中死亡或受伤事件引发美国一轮又一轮反种族歧视和暴力执法的抗议浪潮。哈里斯的言论回应了总统唐纳德·特朗普和司法部长威廉·巴尔的言论，后两者否认美国司法体系存在系统性种族主义。

巴尔2日接受有线电视新闻网采访时否认美国有“两套司法制度”，称不应随意贴标签。特朗普1日在爆发反种族歧视示威的威斯康星州基诺沙市视察时，没有正面回答美国及美国警方是否存在“结构性种族主义”的提问，而是强调“必须谴责危险的反警察论调”。

哈里斯称特朗普和巴尔都活在“不同的现实里”。

美国广播公司和《华盛顿邮报》7月所作联合民意调查中，将近90%的黑人回答，他们不能确认警察执法时公平对待黑人和白人；与此相反，多数白人认为，警察对黑人和白人一视同仁。

美国皮尤研究中心去年所作调查发现，认为自己因肤色被警察拦下盘问的黑人数量是白人的5倍。

【暴力隐忧】

一些反种族歧视抗议示威活动出现暴力甚至枪击事件，包括17岁白人男子凯尔·里滕豪斯25日在威斯康星州基诺沙市一场示威活动中开枪打死2人、打伤1人。

多家美国媒体4日报道，美国联邦调查局逮捕两名携枪前往基诺沙市的民兵组织成员。举报者告诉联邦调查局，他们打算在基诺沙“搞狙杀”。

嫌疑人迈克尔·卡尔莫和科迪·史密斯住在密苏里州，1日抵达基诺沙并参加支持特朗普的集会。联邦调查局人员在一家旅馆抓获他们，从旅馆和他们驾驶的汽车中搜出一支步枪、一支霰弹枪、两支手枪、子弹以及消音器、防弹背心。

他们否认打算在基诺沙市开枪，称只是“想亲眼看看骚乱的证据”。不过，他们告诉调查人员，他们原本还打算去俄勒冈州波特兰市，如果发现那里的警察部门经费已经被掐断，他们将在当地“采取行动”。

卡尔莫和史密斯自称是密苏里州“417第二修正案民兵”团体成员。这一团体在社交媒体脸书的账号已经被关闭。《基诺沙新闻》网站报道，账号里至少有8条支持里滕豪斯的帖子。

里滕豪斯同样自称是民兵团体成员。他住在伊利诺伊州安蒂奥克，称自己前往基诺沙的目的是在抗议示威中帮助维护秩序，防止有人趁火打劫。里滕豪斯的律师说，他遭示威者攻击，因而开枪自卫。

里滕豪斯前往基诺沙前，当地一个民兵团体创立人在社交媒体发帖，号召“爱国者拿起武器，保护我们的城市免遭邪恶暴徒侵害”。他的帖子被一个极右翼网站转发。次日，大批持枪者，包括里滕豪斯现身基诺沙街头。

里滕豪斯受到一级谋杀、谋杀未遂等6项罪名指控，可能面临终身监禁。卡尔莫和史密斯受到非法持有武器罪名指控。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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