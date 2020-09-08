英国以“无协议脱欧”施压欧盟

英国首相鲍里斯·约翰逊定于7日将10月15日设为英国与欧洲联盟谈妥“脱欧”后贸易协议的最后期限。英方认为，届时双方如果无法达成协议，应当接受这一结果。

英欧未来关系谈判以贸易为核心。双方贸易关系在12月31日“脱欧”过渡期结束前保持现状，“无协议脱欧”将给英欧市场带来极大不确定性。

英国媒体曝光，英政府有意撤回先前与欧盟签署的“脱欧”协议中部分关键承诺，恐致英欧未来关系谈判破裂。

【设谈判期限】

英国今年1月31日正式“脱欧”并进入过渡期，为期11个月。英欧双方定于8日在伦敦启动最新一轮未来关系谈判。一些媒体分析，约翰逊在谈判前作强硬表态，意在向欧盟施压，希望对方软化谈判立场、展现更合作的姿态。

欧盟先前提出，双方必须在11月前达成协议，以便为欧英双方议会审批等法律程序留出时间。但根据英首相办公室提前公布的讲话摘要，约翰逊认为，把最后期限设在10月15日后没有意义。欧洲理事会定于10月15日召开峰会。

约翰逊说：“如果我们届时无法达成共识，那我认为我们不会达成一份自贸协议，双方应接受这一点并继续前行。”他认为，即便没有协议，英国今后将保持类似澳大利亚与欧盟的贸易关系，这会是“好结果”。

美联社说，澳式贸易关系是英政府对“无协议脱欧”的偏好说法。德新社说，那意味着英欧贸易退回至世界贸易组织框架内。

约翰逊还说，如果欧盟重新考虑现有立场，双方仍有可能就一份标准自贸协议达成一致。

英方首席谈判代表戴维·弗罗斯特6日说，英国不怕年底“无协议脱欧”，不会在自主制定法律的基本原则上妥协。英国《星期日邮报》披露，政府已从各部门抽调官员组建过渡期权力枢纽，确保英国准备好应对“无协议脱欧”。

而在欧盟看来，未来关系谈判陷入停滞主要责任在英方。欧方首席谈判代表米歇尔·巴尼耶上周说，他对谈判缺乏进展感到“担忧失望”，认为英国没有“建设性参与谈判”。

【改协议承诺】

另据知情人士6日向英国《金融时报》披露，英政府定于9日公布的内部市场法案草案含有“废除‘脱欧’协议部分法律效力”的内容，所涉领域包括国家援助和北爱尔兰地区海关安排。

一名知情人士说，英政府此举“明显有意”破坏约翰逊去年10月与欧盟签署的有关北爱特殊安排的协议。这一协议旨在避免这一地区出现“硬边界”。

依据内部市场法案草案，英国政府保留自主设置制度的权利，这将直接把英国法律与“脱欧”协议规定的义务相对立。

报道说，英政府在7月一份白皮书中公布内部市场法案大纲，说法案旨在确保英国年底退出欧洲关税同盟和单一市场后，北爱与另外3个英国地区的贸易“无缝运转”。

但法案中部分条款要求英国法院遵循英国新法律而非与欧盟达成的“脱欧”协议，因而会“稀释”英方在“脱欧”协议中所作承诺。“脱欧”协议要求英政府必须把任何可能影响北爱货物市场的国家援助决策告知欧盟，同时要求北爱企业向英国其他地区运送货物时提交报关材料。

另外，英国秋季财政预算案所含条款试图改写“脱欧”协议中有关“进入北爱货物缴纳关税”的规定。

维持英国北爱与欧盟国家爱尔兰间边界开放是“脱欧”协议一个关键部分。美联社说，英国强硬“脱欧”派痛恨这一规定，因为它意味着北爱今后仍需服从部分欧盟规则和监管。但任何试图破坏这一规定的举措都可能惹恼欧盟、进而导致英欧未来关系谈判破裂。

英方首席谈判代表弗罗斯特6日称，英国绝不会成为欧盟的“附庸国”。知情人士说，英方决定尝试改写“脱欧”协议，与弗罗斯特个人积极推动有关。

就《金融时报》报道，英政府发言人说，英方正“努力解决”围绕北爱特殊安排的“突出问题”，“作为负责任政府，我们同时考虑备选方案，在问题无法解决时确保北爱社区受到保护”。（海洋）（新华社专特稿）

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