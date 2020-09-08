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英国伯明翰数起持刀伤人事件致1死7伤

2020年09月08日08:41  来源：新华网
 

英国第二大城市伯明翰闹市区6日凌晨发生4起持刀伤人事件，致1人死亡、7人受伤，其中2人伤势严重，警方正在追查一名嫌疑人。英国外交大臣多米尼克·拉布说，目前没有线索表明事件关联恐怖主义。

【或为“随机犯案”】

伯明翰所属的西米德兰兹地区警方说，他们6日零时30分接到报警，说市中心有人用刀袭击他人；第一次接警后不久，又接到其他几起持刀伤人报告，都位于同一区域。

6日中午，西米德兰兹警察局警官史蒂夫·格雷厄姆确认，共发生4起持刀伤人事件，它们互相关联，警方正在追查一名嫌疑人的下落。

警方说，嫌疑人从北向南，共在4个地点行凶，起始和结束时间间隔2小时。

格雷厄姆还说，没有证据表明袭击者针对特定族群。“目前我们无法确定作案动机，看起来（嫌疑人）在袭击对象的选择上具有随机性。”

伯明翰市中心赫斯特街、欧文街和埃德蒙街上拉起警戒线。这一区域餐饮娱乐场所集中。一到周末的晚上，许多人在露天区域用餐娱乐。

一名目击者告诉路透社，看到埃德蒙街的下水道旁放着一把刀。格雷厄姆说，还不能确定这把刀是否与事件有关联。另一名目击者告诉英国广播电台，她看到两群年轻男性拳脚相向，期间有人用种族歧视的话语攻击对方。

伯明翰是仅次于首都伦敦的英国第二大城市，人口成分比大部分英国城市更多元化。依据2011年人口普查，白人居民约占伯明翰人口的58%，亚裔居民占近27%，非洲裔居民9%。

警方要求人们保持警惕，远离事发区域，“不要只凭有限信息猜测事件起因”。

【持刀伤人事件增多】

英国外交大臣拉布说，事件“非常严重”，目前没有信息表明这些事件与恐怖主义有关。

英国国家统计局数据显示，截至今年3月的一年间，英格兰和威尔士地区使用刀具犯罪事件增长6%。

伦敦去年发生至少两起在人流密集区持刀伤人事件，令英国警方对此类案件保持高度警惕。其中一起事件中，嫌疑人奥斯曼·汗在伦敦桥附近刺死2人、致伤3人，被警方击毙。奥斯曼·汗2012年因恐怖主义罪名获刑16年，2018年提前获释。

今年以来，英国已经发生数起持刀伤人事件。一男子2月在伦敦南部繁华街头捅伤一男一女后被警方击毙，这名男子曾因在互联网发布恐怖主义视频获罪服刑。

6月20日，伦敦以西大约60公里的雷丁发生持刀袭击事件，3人死亡，3人重伤。一名25岁男子被指控谋杀。警方把那次袭击定性为恐怖袭击。6月26日，一名男子在苏格兰最大城市格拉斯哥刺伤6人，被警方当场击毙。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
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