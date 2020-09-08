中国再次向世界敞开机遇之门

9月4日，2020年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京启幕，吸引了来自全球的热切目光，其中包括身处各国的众多华商，他们不约而同地表达了内心的兴奋与期待。在他们眼里，此次服贸会如同新的窗口，让他们进一步看到中国经济的活力、中国市场的机遇，更让他们看到全球第二大经济体敞开大门、拥抱世界的胸襟与担当。

“海外华商与中国企业可以挖掘更多的合作可能”

“这是一场恰逢其时的盛会，海外许多华商都对自身事业发展方向作出调整。现在，我们最需要的是丰富的商业信息。这次服贸会正好提供了一个宝贵的平台。”中非民间交流与合作促进会会长南庚戌虽远在非洲南部的博茨瓦纳，却一直密切关注服贸会进展。

9月4日，南庚戌经营的传媒集团与中国媒体合作，在博茨瓦纳当地的新媒体平台对服贸会全球服务贸易峰会进行了中英文直播。“非洲各国的华商以及当地企业都非常期待此次服贸会，这让我们对世界经济尽快复苏有了更多信心。”南庚戌说。

近几日，远在南美洲的巴西巴中经贸交流中心董事长方激也将生物钟调到“北京时间”，在线“围观”万里之外的这场盛会。“疫情让我们的生活方式和工作方式都发生很大变化。明天该往何处去？在此次服贸会上，我们找到了答案。”

方激第一时间将习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞全文分享给合作伙伴。“习近平主席说，服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量。我感到，借助服贸会平台，今后我们海外华商在服务贸易领域会与中国企业可以挖掘更多的合作可能。”

从事零售服务业的美国华商会会长邓龙认为，此次服贸会对全球服务贸易发展具有风向标意义。“中国在这个特殊时期举办服贸会，搭建起平台和桥梁，表明了中国愿与各国共享服务贸易发展红利的诚意、与世界各国共渡难关的决心。”

“云端技术给传统贸易带来更大的想象空间”

在巴西里约热内卢州阿苏港的办公室，阿苏港国际事务副总裁特莎·梅杰通过视频连线，向中国观众分享着她在“云”上参加服贸会的体验：“我们有这么好的新型通讯工具，让你可以坐在舒服的沙发上探访我们的港口。”看到这段新闻视频，身在大洋洲的新西兰亿贝通有限公司执行董事王思维很振奋：“这种云端技术背后是一种日渐明朗的发展趋势。如习近平主席所说，近年来，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，带动了数字技术强势崛起，促进了产业深度融合，引领了服务经济蓬勃发展。我相信，云端技术将给传统贸易带来更大的想象空间。”

德国浙江总商会会长郑旭涵一直盯着此次服贸会上的各种“黑科技”，但让他兴趣盎然的远不止于此。“习近平主席提出，我们要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，共同致力于消除‘数字鸿沟’，助推服务贸易数字化进程。透过此次服贸会，人们看到了世界发展的方向以及未来工作、生活的情景。”

“为了工作，我2018年飞行了200次，2019年飞行了160次。而在今年，受疫情影响，出行不便，我们利用中国互联网公司提供的视频会议软件进行沟通联络，大大节约了时间成本，还提高了企业员工的自主性。”南庚戌感慨，今后，数字平台会成为华商经营企业的一个好帮手。而且，目前中国服务贸易进入快速发展期，海外华商大有可为。

“疫情阻断不了世界各国携手前行的行动”

疫情暂时阻隔了人们的相聚，但阻挡不了服务贸易发展的脚步，更阻断不了世界各国携手前行的行动。在此次服贸会上，习近平主席提出共同营造开放包容的合作环境、共同激活创新引领的合作动能、共同开创互利共赢的合作局面等3点倡议，向世界传递了愿与各国齐心协力、合作共赢的中国声音。

“习近平主席的话说到了我的心里。我们生意人有个朴素的道理：一家独赚，生意不会长久；大家共赢，生意才能越做越大。”从事国际贸易多年，郑旭涵深切感受到，中国近年来不断加大开放力度，真心实意、真金白银地与世界共享机遇。“这次，中国领导人再次清晰传递中国开放大门越开越大的信号，这既表明中国追求互利共赢的真诚态度，也彰显中国积极兑现承诺的务实行动。”

中国支持组建全球服务贸易联盟，这让方激感受颇深：“中国在自身也面临严峻挑战的情况下，依然非常注重国际合作，这让许多巴西朋友非常感动。此次服贸会上，习近平主席提出中国将建立和培育政府间、国际组织、商协会及企业间多样化伙伴关系，支持组建全球服务贸易联盟，这将给巴西乃至全球的企业带来更多机遇。”

“纵观人类社会发展史，世界经济开放则兴，封闭则衰。中国始终维护多边主义，推动国际贸易合作。事实证明，这才是真正的发展潮流。”邓龙认为，在当前国际形势下，中国坚定不移地扩大对外开放，加大服务业开放力度，尽显负责任大国的风范。

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