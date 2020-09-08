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8月份中国外贸进出口增长6%

2020年09月08日08:31  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　一艘远洋运输轮在江苏连云港港集装箱码头装载集装箱出口国外。
　　王 春摄（新华社发）

　　本报北京9月7日电 （记者邱海峰）海关总署7日发布的数据显示，8月份，中国外贸进出口2.88万亿元人民币，比去年同期（下同）增长6%。其中，出口1.65万亿元，增长11.6%；进口1.23万亿元，下降0.5%；贸易顺差4165.9亿元，增加74.4%。

　　今年以来，中国外贸逐步回稳。据海关统计，前8个月，中国货物贸易进出口总值20.05万亿元，下降0.6%，降幅较前7个月收窄1.1个百分点。其中，出口11.05万亿元，增长0.8%；进口9万亿元，下降2.3%；贸易顺差2.05万亿元，增加17.2%。

　　从贸易结构来看，一般贸易进出口增长、比重提升。前8个月，中国一般贸易进出口12.09万亿元，增长0.5%，占中国外贸总值的60.3%，比去年同期提升0.7个百分点。此外，中国以保税物流方式进出口2.43万亿元，增长4.8%。其中，出口8285.5亿元，增长7.8%；进口1.6万亿元，增长3.3%。

　　贸易伙伴方面，对东盟、欧盟和日本进出口增长，对美国进出口微降。前8个月，东盟为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟贸易总值2.93万亿元，增长7%，占中国外贸总值的14.6%。欧盟为中国第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为2.81万亿元，增长1.4%，占中国外贸总值的14%。中美贸易总值为2.42万亿元，下降0.4%，占中国外贸总值的12.1%。中日贸易总值为1.4万亿元，增长1%，占中国外贸总值的7%。

　　民营企业表现突出，进出口保持增长，比重进一步提升。前8个月，民营企业进出口9.21万亿元，增长8.5%，占中国外贸总值的45.9%，比去年同期提升3.9个百分点。其中，出口6.07万亿元，增长8.3%，占出口总值的54.9%；进口3.14万亿元，增长8.9%，占进口总值的34.9%。

　　机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长。前8个月，中国出口机电产品6.47万亿元，增长2.1%，占出口总值的58.5%。其中，自动数据处理设备及其零部件出口9014.8亿元，增长8.4%；手机4887.3亿元，增长8.9%。

　　进口方面，铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等商品进口量增价跌。前8个月，中国进口铁矿砂7.6亿吨，增加11%，进口均价为每吨652.4元，下跌0.2%；原油3.68亿吨，增加12.1%，进口均价为每吨2306.4元，下跌30.1%。此外，进口机电产品4.05万亿元，增长2%。

(责编：张信凤、燕勐)
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