捍卫联合国权威 应对全球性挑战（环球热点）

8月20日，一名联合国难民署的工作人员在马耳他森格莱阿码头迎接上岸的一名获救儿童。

乔纳森·博格摄（新华社发）

2019年9月24日，美国纽约联合国总部，第74届联合国大会一般性辩论开幕。联合国秘书长古特雷斯发表开幕讲话。

新华社记者 李木子摄

近日，由中国联合国协会和中国人民外交学会共同举办的纪念联合国成立75周年国际研讨会在京举行。此次研讨会以“加强多边主义、共创美好未来”为主题，以现场+视频连线方式进行。联合国驻华机构代表、中外知名专家学者、高校和研究机构代表100余人参会。

与会人士一致呼吁，在新冠肺炎疫情持续蔓延的当下，各类全球性挑战愈加突出，单边主义和保护主义严重冲击国际秩序和全球治理体系，国际社会应坚定捍卫以联合国为核心的多边治理体系，加强团结合作共同应对全球性风险挑战，共创人类美好未来。

“继续维护联合国宪章宗旨和原则”

中国国务委员兼外交部长王毅在视频致辞中表示，当前，百年变局叠加全球疫情，给人类社会带来了全方位冲击。这场疫情再次证明，各国休戚与共，命运紧密相连。我们必须作出抉择：要团结不要分裂，要合作不要对立；要共担责任不要诿过他人。人类终将战胜疫情。疫情会改变世界，但和平与发展的时代主题不会改变，合作共赢的大趋势不会逆转，历史进步的潮流不可阻挡。

“多边主义是我们的唯一选择，联合国在国际体系中应该也能够发挥核心作用。”王毅指出，联合国成立75年来，以对话谈判消弭分歧，用斡旋调解定纷止争，已成为绝大多数国家的共识。面对下一个75年，国际社会应共同行动起来，坚决捍卫多边主义，维护人类发展进步正确方向。

“当今世界充满危机和挑战，各国更加意识到人类休戚与共、命运相连。”博鳌亚洲论坛理事长、联合国前秘书长潘基文指出，维护多边主义体系、促进多边合作比以往任何时候都重要。应对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，需要各国继续秉持联合国宪章宗旨和原则，加强联合国的作用，以多边形式携手合作。

“联合国是世界上最重要的多边组织，联合国宪章是最重要的多边协议之一。”马耳他常驻世贸组织代表、前外长特里戈纳认为，当今世界面临各种传统与非传统挑战，世界各国必须要加强和维护联合国权威以及中心作用，加强和维护联合国宪章的原则，强化国际法治，推动和平合作，支持多边主义。

“75年来，世界在发展，人类在进步，但地区冲突、侵略掠夺，贫困积弱，恐怖袭击、自然灾害从来就没有远离我们。”中国政府欧洲事务特别代表、前联合国副秘书长吴红波指出，几大因素促成了百年未有之大变局的形成：参与全球治理的国家大量增加，世界政治格局发生了重大变化，经济全球化遭遇空前挑战，世界经济增长的贡献者发生变化，科学技术与产业变革带来了新挑战，新冠病毒大流行暴露出一系列问题等。

斯洛文尼亚前总统图尔克指出，联合国成立75周年之际，新冠肺炎疫情肆虐全球，对全球政治、经济及社会产生深刻影响。显而易见的是，面对疫情这样的全球性问题，只能通过全球合作进行解决，而这种合作也必须是多边合作，这是一个国际共识。

“只有多边主义才能更好推动和平发展，应对共同挑战。”新加坡国立大学亚洲研究所卓越院士、前常驻联合国代表马凯硕认为，世界越来越互联互通，面对全球性挑战，没有哪个国家可以独自应对，全球应该团结起来、达成共识，加强联合国在全球治理体系中的作用。如果说要找到拯救世界的良药，那就是一个词——多边主义。因为多边主义代表一种法治，是文明交流，是平等，只有多边主义才能更好推动和平发展，应对共同的挑战。

“‘美国优先’危害全球治理体系”

与会嘉宾表示，“美国优先”等单边主义和霸权主义行径，破坏全球多边合作的团结氛围，给全球发展带来更多不确定性，已招致国际社会的广泛批评和反对。

王毅指出，联合国不应是国家冲突对抗、大国零和博弈的角斗场。个别国家企图垄断发展权利，讹诈其他国家发展成果，打压发展中国家发展空间，这同联合国精神背道而驰，是根本行不通的。

特里戈纳认为，目前国际社会面临的最大挑战之一，就是美国不断“毁约”“退群”。“美国宣布退出巴黎气候变化协定、伊朗核协议、联合国教科文组织等；当全球疫情日趋严峻，美国又宣布退出世界卫生组织，使世界贸易组织上诉机构陷入瘫痪。美国的种种行为严重践踏了国际法的权威，使国际法制化出现倒退，将损害大部分国家的利益。”

前中国驻马来西亚大使、前外交部条法司司长黄惠康指出，迄今为止，美国未批准或签署批准后又退出的重要造法性国际公约数以十计。美国的单边主义行径严重危害了战后国际秩序和全球治理体系，在加剧大国紧张关系的同时，还破坏了国际多边贸易体系、国际军控体系及全球气候治理体系等。

“在创立75年之际，联合国乃至整个多边主义体系正面临前所未有的严峻挑战，再次走到了历史的十字路口。”黄惠康指出，昔日全球化的主要领军国家丧失了继续推动全球化的动力，民粹主义思潮暗流涌动，片面追求国家利益的单边主义外交政策肆意横行，强权即公理的霸凌主义加快蔓延扩散，这是当前国际社会面临的最大威胁。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽指出，现在国际社会流行两种病毒，一种是新冠肺炎病毒，另一种就是政治病毒。疫情期间，意识形态偏见已经演化为政治病毒。一些西方政客热衷于“甩锅”他人、推卸自身责任，加剧了大国冲突的风险，这也反映出多边主义与单边主义之间的对抗愈演愈烈。

“当前，多边合作应成为战胜疫情的有效方式，却受到美国短视的民族主义政策的严重掣肘。”图尔克说。

“单边主义和霸凌行径横行，人类将没有好日子过。世界各国都应坚定地说‘不’！”中国公共外交协会会长吴海龙总结了单边主义和霸凌行径的主要表现：“其一，鼓吹本国优先，将自身的利益凌驾于国际社会之上；其二，粗暴干涉别国内政，随意侵犯别国主权和领土完整，挑起文明冲突和意识形态对立；其三，不按市场规律办事，大搞贸易保护主义，破坏全球产业链和供应链的稳定；其四，大搞强行脱钩，在高科技领域实行排他和歧视政策，不惜动用政府力量打压别国的高科技企业，破坏公认的国际规则；其五，热衷退群毁约，试图一个个削弱、搞垮不符合自己利益的国际组织。”

“加强主人翁意识和多边合作精神”

站在成立75周年的历史节点上，联合国将往何处去？面对百年未有之大变局，人类将向何处去？与会人士一致认为，各方要共同维护联合国核心地位，团结一致加强多边合作。

“人类何其脆弱！病毒蔓延全球，数十万人丧生，来之不易的发展成果遭到破坏。团结何其重要！疫情凸显了各国休戚与共的紧密关系，团结对于人类的生存至关重要。”联合国常务副秘书长阿明娜指出，我们应从木桶效应中得到启发，不能让任何国家掉队。当前，多边主义机构尽管并不完美，却是国际社会迫切需要的。我们要不断改革社会和机构，使其更具创新性、坚韧性、包容性和责任性，这意味着要建立和扩大伙伴关系，加强互学互鉴，这样的信息是响亮和明确的。

联合国代理驻华协调员洪腾指出，在充满不确定性的时代，疫情等全球性的挑战进一步加剧了脆弱性和不平等问题。各方应切实履行对联合国和多边主义的坚定承诺，加强团结合作化危为机，不断完善卫生健康体系，消除极端贫困和系统性不平等，增强社会公平、包容和韧性，为实现2030年可持续发展议程注入新动力。

马凯硕以一个生动的比喻指出加强全球治理的重要性：“如果是在全球化之前的时代，地球上的193个国家如同193艘孤立的船，每艘船有自己的船长和船员，人们只要确保船只不想撞击；而在互联互通的全球化时代，人类处在拥有193个船舱的同一艘船上。船上一处失火，所有人都应该走出自己的船舱灭火。”

马凯硕说：“人类共住地球村，各国要有主人翁意识，强化联合国的作用，参与全球治理。其中，大国要发挥领导力，如星火般点燃各国对多边主义的支持。”

印尼战略与国际问题研究中心共同创始人瓦南迪指出，作为全球体系的重要组成部分，区域组织能够发挥作用，支持和协助以联合国为核心的全球体系。“当前，全球体系正受到民族主义和民粹主义的冲击，区域机构应加强合作，践行多边主义精神。”

吴红波表示，面对霸权国家单边行动的挑战，联合国改革的重点是推动国际事务民主化，增强发展中国家的话语权，减少来自强权国家的干扰，强化联合国秩序。此外，在维护联合国核心地位的同时，要全面落实联合国2030年可持续发展议程，以人类命运共同体理念巩固国际团结合作的基础。

阮宗泽指出，当前，疫情带来的风险和挑战还未解决，世界经济下行风险不断加大，卫生系统相对脆弱的发展中国家更是首当其冲。一些处于经济制裁下的国家，其国内人道主义灾难恐将进一步加剧。“各国应加强政策协调，削减制裁，减少关税壁垒，推动贸易自由化便利化，为全球经济社会复苏创造有利的条件。同时要强化多边主义，支持联合国发挥作用，共同应对挑战。”

“中国将在国际舞台发挥更大作用”

王毅在致辞中指出，作为最大的发展中国家和安理会常任理事国，中国积极践行联合国的崇高理想，不断促进人类和平与发展的伟大事业。中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者和公共产品的提供者。

与会人士高度赞赏中国为支持联合国事业，维护多边主义作出的重要贡献。

阿明娜表示，在国际事务中，中国始终积极承担并履行相应的国际义务和责任，在应对气候变化、南南合作、促进全球减贫等方面发挥重要作用，为寻找应对全球性挑战的可行性方案提供助力。

图尔克表示，中国为落实联合国千年发展目标作出了重要贡献，将在推动全球可持续发展中扮演更加重要角色。中国是多边主义的坚定支持者和践行者，共建“一带一路”为各国发展提供机遇，将为世界带来更美好的未来。

“疫情给世界带来冲击，中国在抗击疫情方面树立了典范，包括巴基斯坦在内的多个国家都从中国的援助中受益。中巴友谊强劲、持久，是因为它基于和平、和谐、相互尊重和共同利益。我很骄傲地说，中巴关系是双边关系的一个典范。”巴基斯坦前总理阿齐兹认为，在单边主义、保护主义上升的背景下，构建人类命运共同体至关重要。亚洲及世界人民都期待，中国在国际舞台上发挥更大作用，推动建立更加公正合理的国际秩序。

吉尔吉斯斯坦前总理奥托尔巴耶夫介绍了自己在中国调研沙漠治理、脱贫攻坚的经历。在他看来，中国致力于减贫、创造就业、促进社会公正和谐发展——这是中国高质量发展的重要体现。“贫困是当今世界的最大挑战之一。联合国是全球治理机构，减贫也是其重要优先事项之一。中国近年来在脱贫攻坚领域取得的经验值得在全球推广。”

外交学院国际法教授易显河表示，“面对新的危机，如何维护以联合国宪章宗旨和原则为基石的战后国际秩序？世界各国如何构建更美好的未来？中国的答案是：构建新型国际关系，构建人类命运共同体，实现持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。而在疫情的背景下，这一使命和愿景更加紧迫。”

吴红波指出，中国是当今国际秩序的参与者而非旁观者,合作者而非挑战者，改革者而非颠覆者。当前全球治理的缺位、国际秩序的失衡以及国际形势的迅速变化，都需要对全球治理体系和国际秩序进行深度调整。中国提出构建人类命运共同体理念及“一带一路”倡议，契合时代的发展和需要，正凝聚着越来越高的国际共识。

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