人民网>>国际

台风“海神”过境韩国致2人失踪

2020年09月08日08:03  来源：新华网
 

9月7日，韩国釜山市海云台海边受台风影响出现巨浪。 今年第10号台风“海神”7日掠过韩国北部江原道江陵市后向日本海继续移动，目前造成韩国2人失踪。 新华社/纽西斯通讯社

新华社首尔9月7日电（记者陆睿 耿学鹏）今年第10号台风“海神”7日掠过韩国北部江原道江陵市后向日本海继续移动，目前造成韩国2人失踪。

据韩国媒体报道，受台风带来的强风暴雨影响，截至当地时间7日下午4时30分，江原道地区2人失踪，3人受伤。江原道150户家庭、共计313人被转移至临时安置点。此外，全国7700多户家庭受台风影响停电。

9月7日，渔船停泊在韩国江原道江陵市一处港口躲避台风。 新华社/纽西斯通讯社

另据韩国气象厅发布的消息，“海神”于当地时间7日上午9时许在韩国东南部蔚山市以南海岸登陆，之后北上向庆尚北道蔚珍郡、江原道江陵市移动。台风过境时，韩国东海岸一带最大瞬间风速达每小时108公里。

韩国气象厅提醒当地居民，随着“海神”离境，韩国逐渐脱离台风影响圈，但江原道、庆尚北道部分山区的强风天气将持续至8日。

9月7日，韩国蔚山市的太和江受台风带来的暴雨影响水位上涨，将部分岸边淹没。 新华社/纽西斯通讯社

这是9月7日在韩国庆尚北道浦项市拍摄的被毁公路。 新华社/纽西斯通讯社

这是9月7日在韩国江原道襄阳郡拍摄的被毁道路。 新华社/纽西斯通讯社

这是9月7日在韩国江原道江陵市拍摄的被台风带来的暴雨淹没的道路。 新华社/纽西斯通讯社

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved