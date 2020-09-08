台风“海神”过境韩国致2人失踪

9月7日，韩国釜山市海云台海边受台风影响出现巨浪。 今年第10号台风“海神”7日掠过韩国北部江原道江陵市后向日本海继续移动，目前造成韩国2人失踪。 新华社/纽西斯通讯社

新华社首尔9月7日电（记者陆睿 耿学鹏）今年第10号台风“海神”7日掠过韩国北部江原道江陵市后向日本海继续移动，目前造成韩国2人失踪。

据韩国媒体报道，受台风带来的强风暴雨影响，截至当地时间7日下午4时30分，江原道地区2人失踪，3人受伤。江原道150户家庭、共计313人被转移至临时安置点。此外，全国7700多户家庭受台风影响停电。

9月7日，渔船停泊在韩国江原道江陵市一处港口躲避台风。 新华社/纽西斯通讯社

另据韩国气象厅发布的消息，“海神”于当地时间7日上午9时许在韩国东南部蔚山市以南海岸登陆，之后北上向庆尚北道蔚珍郡、江原道江陵市移动。台风过境时，韩国东海岸一带最大瞬间风速达每小时108公里。

韩国气象厅提醒当地居民，随着“海神”离境，韩国逐渐脱离台风影响圈，但江原道、庆尚北道部分山区的强风天气将持续至8日。

9月7日，韩国蔚山市的太和江受台风带来的暴雨影响水位上涨，将部分岸边淹没。 新华社/纽西斯通讯社

这是9月7日在韩国庆尚北道浦项市拍摄的被毁公路。 新华社/纽西斯通讯社

这是9月7日在韩国江原道襄阳郡拍摄的被毁道路。 新华社/纽西斯通讯社

这是9月7日在韩国江原道江陵市拍摄的被台风带来的暴雨淹没的道路。 新华社/纽西斯通讯社

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