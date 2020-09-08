“面对包括新冠肺炎疫情在内的重大全球性挑战，如果没有美中两国的合作，这些挑战几乎不可能得到解决。美中两国关系重回正轨，对美国有利、对中国有利、对世界有利。”日前，美国乔治·布什美中关系基金会总裁兼首席执行官方大为对本报记者如是说。

方大为曾任美国东西方研究所副总裁、得克萨斯大学奥斯汀分校中国公共政策中心主任。方大为表示：“尽管美中两国在政治制度方面存在差异，但并不影响两国保持合作。回顾上世纪70年代，美国前总统尼克松对华政策的核心前提是，美中两国能够找到合作模式，合作对两国和世界都有利。前总统卡特同样认为，美中两国离不开对方，我们必须共同努力，这是为了整个世界，为了所有人的和平与繁荣。”

他强调，在美国开启对华接触政策之时，人们更多的是在思考未来几十年两国关系的全球影响，而不是未来几天或几个月的短期发展。“这样的战略思考，在今天的美国政坛是严重缺乏的。目前美国的对华政策，不是基于对两国关系的长期理解，也不考虑这将把世界上最重要的双边关系之一带往何方，很多时候仅仅是为了制造新闻点。”

方大为指出，当前的美国政府从零和思维的角度来看待两国关系，这是美国战略思维的核心谬论。他说：“如果美中之间不开展强有力的合作，就无法解决重大的全球挑战。”他表示，疫情暴发后，乔治·布什美中关系基金会同两国企业界保持密切合作，协调抗疫物资到达最需要的地方，同时促成了两国医学界人士的交流和对话。

（本报华盛顿9月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 17 版）

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