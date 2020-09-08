推动一带一路建设再上新台阶(大使随笔)

哈萨克斯坦是共建“一带一路”的首倡之地和先行先试地区。2013年9月7日，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表重要演讲，倡议用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”，得到哈社会各界的热烈响应。7年来，在两国领导人的亲自关心和引领下，中哈两国在“五通”领域合作迅猛推进，取得丰硕成果。

中哈共建“一带一路”合作蓝图逐渐成为现实。“一带一路”倡议同“光明之路”新经济政策顺利对接，政策沟通不断深化；中哈连云港物流合作基地成为哈萨克斯坦直抵太平洋的出海口，2019年过境哈萨克斯坦的中欧班列突破3000列、累计超过1万列，设施联通不断加强；中哈已开通5对常年对开口岸、5条油气跨境运输管道和1个国际边境合作中心，2019年两国贸易额达220.7亿美元，同比增长10.9%，贸易畅通不断提升；阿斯塔纳金融中心开设“一带一路”板块，多家中国银行在哈萨克斯坦落地开业，截至今年6月底，中国对哈萨克斯坦各类投资累计达299.3亿美元，资金融通不断扩大；两国合拍电影《音乐家》获得广泛好评，两国互派留学生数量不断攀升，“汉语热”在哈萨克斯坦蔚然成风，民心相通方兴未艾。

面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，中哈作为友好邻邦和永久全面战略伙伴，守望相助，共克时艰，为两国关系的高水平、特殊性作了最好注解。哈萨克斯坦政府和社会各界慷慨解囊，给予中方宝贵支持。中国向哈方提供大量防疫物资，并派遣抗疫医疗专家组赴哈，在当地引起积极反响。疫情并未阻挡中哈共建“一带一路”合作继续走深走实。2020年上半年，中国自哈萨克斯坦进口额达52.8亿美元，同比增长18.5%，中国对哈全行业直接投资2.6亿美元，同比增长136.4%，为哈战胜疫情、恢复经济提供强大助力。由中企承建的化工、建材、新能源、基础设施建设与改造等领域多个项目取得实质进展。中欧班列逆势前行，为两国抗疫合作、恢复经济，以及全球产业链、供应链的稳定提供了强大动力，成为名符其实的“钢铁驼队”。这些都极大提振了中哈共建“一带一路”的热情和信心。

面对疫情长期化、防控常态化形势，中哈双方将积极创新思路，努力创新合作模式，发掘新的合作领域。一是共同打造“健康丝绸之路”，深化两国医疗卫生领域合作，推动开展医疗诊断、疫苗研发应用、中医药研究推广等合作项目，为两国人民生命健康保驾护航；二是共同建设“数字丝绸之路”，密切两国科技创新领域合作，推广网上购物、网络教育、在线医疗等互联网新技术，加强无人驾驶汽车、无人机、机器人等自动化设备研发交流，为两国经济增长提供新的动力源；三是铺就中哈民心相通之路，继续在哈推广汉语教学、传播中国文化，相互引进优秀影视、书籍、短视频等文化产品，为中哈民间友好搭建沟通的桥梁。

疫情阴霾终将散去，美好未来更加可期。中哈两国人民在构建人类命运共同体道路上携手同行，定能乘风破浪，谱写共建“一带一路”新篇章！

（作者为中国驻哈萨克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 17 版）

(责编：马昌)