铭记历史  珍爱和平

图①：苏联红军老战士舒德洛年轻时曾在中国东北参加粉碎日本关东军的战役。图为舒德洛在莫斯科家中接受采访。

本报记者 张光政摄

图②：1945年8月8日，苏联对日宣战。9日，苏军出兵中国东北，向日本关东军发动全线进攻。图为在东北平原上行进的苏联装甲部队。

图③：1937年12月，比利时学生举行援华抗日示威。

图④：在驼峰航线的山峰间穿行的C—47运输机。

中国人民抗日战争纪念馆供图

图⑤：驼峰航线飞行员温雅德在位于广西桂林的美国飞虎队遗址公园留影。

温雅德供图

中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分。抗战中，一大批国际友人同中国人民并肩作战，在血与火、生与死的考验中结下了深厚友谊。历史值得铭记，同时深刻启示我们，只有珍惜和维护来之不易的和平，才能开创人类美好的未来

苏联红军老战士——

与中国的不解之缘

塔·戈·舒德洛

我今年93岁，曾经在中国东北地区参加粉碎日本关东军的战役。作为中国人民的老朋友，我退休之后仍一如既往地关注中国的发展，向人们特别是年轻一代讲述第二次世界大战历史，介绍中国发展取得的巨大成就。

1927年4月，我出生于基辅。1942年中学毕业后至1944年，在敖德萨第十六炮兵学校学习。随后进入奔萨炮兵学院深造，并于1945年7月毕业。当时，由于成绩不错，我可以选择在莫斯科、家乡基辅抑或德国柏林服役，但我主动申请前往后贝加尔方面军，被分配到第39集团军第358步兵师第285独立反坦克营。

当时，苏联卫国战争在西线抗击德国法西斯的战事已经结束。我和同学们从炮兵专科学校毕业时，已经做好了长期服役的准备。世界大势已趋于明朗，我们深知，第二次世界大战将在东方主战场以日本军国主义被粉碎而告终结。

1945年4月5日，苏联外交部长莫洛托夫知会日本驻苏大使，苏联将不延长苏日中立条约。同年8月8日，苏联加入中美英发表的《波茨坦公告》，并根据雅尔塔会议精神，宣布对日作战。9日，18岁的我作为一名少尉军官，随苏联红军第39集团军，加入到对日本关东军的作战行动中。在随后的24天里，日本关东军主力被粉碎，共有约70万人被俘。

一进入中国境内，中国老百姓就给予我们巨大的支持。还记得我们要渡河，没有材料建造浮桥，当地老百姓就给我们提供木料，有的老百姓甚至拆掉了自家的小木屋。这让我们十分感动。这些年来，我搜集整理了很多关于中国人民抗日战争的历史资料，包括报纸、画册等。每次重读这段历史，我都心潮澎湃。苏中两国军民并肩作战，以正义战胜了邪恶，为第二次世界大战的结束作出了重要贡献。

1945年9月2日，日本签署无条件投降书。次日，我所在部队和中国人民一起庆祝了抗日战争胜利活动。中国是世界反法西斯战争的东方主战场。中国军民从1931年开始艰苦卓绝的抗日斗争，付出了巨大牺牲，为世界反法西斯战争的最终胜利发挥了至关重要的作用。中国人民英勇抗击日本侵略者，牵制了日本兵力，策应了苏联在西线对德国法西斯军队的作战，使苏联避免了陷入两线作战的困境。

1949年10月1日，中华人民共和国宣告成立的那一天，我永生难忘。还记得人们在街头庆祝，脸上挂着灿烂的笑容，所有人都非常激动。我和战友们也有幸参与其中，与中国人民一起共同庆祝了这一盛事。

70多年来，中国政府和人民没有忘记共同抗击日本军国主义的国际友人。我曾多次应邀前往中国参观访问。在我获得的众多勋章和奖章里，至少有3枚是中国领导人授予的。特别是2015年9月2日，在北京人民大会堂，中国国家主席习近平亲自授予我中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。

今年9月3日，中国迎来抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年。俄罗斯总统普京今年4月签署联邦法律，将俄罗斯纪念第二次世界大战结束的日子改为9月3日。这意味着，俄中两国在同一天庆祝世界反法西斯战争的胜利。纪念抗战胜利，是为了护佑和平，防止悲剧重演。这在当前复杂多变的国际形势下，显得尤为重要。

近年来，有一些国家企图歪曲二战历史，贬低或否认俄中两国人民为二战胜利所作的贡献。这是我们坚决反对的。作为一名二战老兵、中国人民的老朋友，我把大多数时间和精力用于推进俄中友好事业向前发展。我还应邀到俄罗斯各类院校，为年轻人讲述抗战故事。希望俄中加强人文交流，深化合作，使两国关系再上新台阶。

（作者为俄中友好协会理事会理事、全俄老战士委员会中国分委会副主席，本报驻俄罗斯记者张光政采访整理）

驼峰航线飞行员——

一生中最光荣的事

杰·温雅德

我是一名驼峰航线的老兵，1923年出生在美国阿肯色州，今年97岁。二战期间，我曾驾驶着飞机穿梭在驼峰航线上，往返87次，向中国运输食品、炮弹等物资。在二战期间帮助中国人民抗击日本侵略是我一生中最光荣的事。

16岁那年，还是一名高中生的我，和同学在电影院观看了一部时事新闻纪录片。片中，日本对中国进行了疯狂的轰炸。上海遭到日军袭击，人们被血腥屠杀。“这是多么可怕的事情！”我们为中国人民所遭受的侵略之苦感到悲愤。几年后，我成为美国空军运输大队在驼峰航线上的一名飞行员。还记得第一次驾驶飞机将物资运往中国，踏上那片土地，我环顾四周，心里默默下定决心：“必须要帮助中国，不能让日军的暴行继续下去”。真的，我很高兴那几年自己能为中国抗战作些贡献。

那是1944年，20岁出头的我，在美国接受C—46运输飞机速成班培训后，前往设在印度的美国空军运输大队基地。当时交给我们的任务是在驼峰航线上运输物资和人员。我们把一切能装进飞机的物资装满机舱，包括汽油、器械等，经过约3个半小时的飞行，运送到中国昆明等地。那些年，我一共在驼峰航线上飞行约850小时，往返87次，174次跨越了驼峰航线上的崇山峻岭。

因为要穿越喜马拉雅山山脉，驼峰航线非常危险，飞行员们需要不断轮换前往该航线执行任务。尽管很多战友都曾经历过种种险情，但我们始终情绪高昂。中国人民正在英勇地抗击日本侵略者，日军主力被牵制在中国战场，使他们无法调兵到太平洋战场，这大大减轻了盟军压力。而我们能做的，就是帮助中国继续抗战。

执飞驼峰航线是当时美国空军里最锻炼人的飞行机会，几乎每隔几天就有一次飞行任务。有时一个月甚至要飞15次，出任务的频率非常高。当时导航系统不发达，飞行员需要自己手动导航。我们还要面临复杂多变的天气以及机械故障。在驼峰航线上，强气流、低气压和冰雹、霜冻，让飞机在飞行中随时可能抛锚。我们要在全天候条件下执行飞行任务，24小时待命。此外，日军还派战斗机对运输机进行拦截。面对重重危险，美国空军运输大队在驼峰航线上共损失590架飞机，其中81架飞机以及飞机上搭载的345名机组人员遗骸至今也没有找到。

我们为自己能够帮助中国人民抗击日本侵略者感到骄傲，也很珍惜在此期间和中国朋友们结下战火中的友谊。当时，我们降落的多个中国机场，经常遭到日军空袭。机场跑道被损毁，中国地勤人员总是能在数小时内快速修复跑道，让飞机平安降落。他们的付出是驼峰航线任务成功完成的重要保证。每次从基地出发运输物资，飞机降落中国后，会停留约1小时。在机场，我们彼此非常默契，合作十分愉快。我很佩服中国人民，他们在战争中遭受了那么多苦难，却依旧坚强、乐观、积极。

中国军队为第二次世界大战的最终胜利作出的巨大贡献是不可磨灭的。在驼峰航线上，中国也派出大量飞行员和飞机。许多飞机坠毁，很多飞行员也献出了宝贵生命。

战争结束后，驼峰航线的美国飞行员回国后成立了自己的组织。过去几十年间，我们经常聚到一起，组织“重飞驼峰”活动。三四天的时间，我们有讲不完的故事，有在驼峰航线上的故事，有在中国的往事，有与中国朋友交往的故事。

而我和中国的故事还在继续。1985年至今，我先后多次前往中国。我看到中国发生了翻天覆地的变化，和二战时已迥然不同。几十年间，中国取得了非凡的发展成就，非常了不起。

2015年9月2日，在北京人民大会堂，我收到了中国国家主席习近平颁发的中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。我感到很荣幸，因为这是颁发给驼峰航线上所有奋斗过的美国飞行员的。中国人民还记得我们，肯定我们的贡献。

二战中，我们与中国人民相互帮助、并肩作战，展示美国和中国能够共同合作、共同努力，实现共同的目标。我希望美中能携起手来，在未来的道路上，解决共同的问题，给世界带来和平。

（作者为中国—缅甸—印度驼峰航线飞行员协会主席，本报驻美国记者李志伟采访整理）

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《 人民日报 》（ 2020年09月08日 18 版）

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