合作创新，推动世界旅游业重启繁荣（全球服务 互惠共享）

旅游业是全球规模最大的产业之一，也是很多国家的支柱产业。中国国际服务贸易交易会期间，世界旅游城市联合会主办的世界旅游合作与发展大会围绕疫情背景下如何发展旅游业等话题展开探讨，共商振兴旅游业。

“中国旅游业快速恢复，为世界旅游业提供了重要经验”

旅游是不同国家、不同文化交流互鉴的重要渠道，是发展经济、增加就业的有效手段，也是提高人民生活水平的重要产业。世界旅游城市联合会和中国社会科学院旅游研究中心共同发布的《世界旅游经济趋势报告（2020）》显示，2019年，全球旅游总人数超过120亿人次，总收入逾5万亿美元，相当于全球国内生产总值的6.7%。

疫情防控期间，全球旅游业几乎处于停摆状态。联合国世界旅游组织估计，2020年，全球国际游客人数将较去年下降58%至78%，全球旅游业收入或将减少9100亿美元，导致全球旅游行业损失1亿至1.2亿个直接工作机会。

世界旅游及旅行理事会总裁兼首席执行官格洛丽亚·格瓦拉表示，当前，每增加100万旅游人次，可为全球带来17亿美元的产值。旅游业对各国经济复苏至关重要，产业重启刻不容缓。

旅游业是综合性产业。助力行业走出低迷，需要各国政府统筹资源推出帮扶举措，让从业者和民众重建信心。中国文化和旅游部部长胡和平介绍，中国从中央到地方及时推出了一系列纾困举措，包括暂退旅游服务质量保证金、协调解决退票退费问题、出台金融扶持和降费减税政策、保护导游劳动权益等；为恢复民众出行信心，推出机票门票降价、发放消费券、加大宣介力度等举措，并通过网上预约、限制景区流量、倡导错峰出行等方式，积极稳妥恢复旅游经营活动。

对于中国政府的举措，格鲁吉亚驻华大使馆公使衔参赞大卫·皮皮那什维利深表赞赏。他说，近一段时间以来，格鲁吉亚也采取了为旅游企业减税、对行业进行补贴等措施，降低疫情对旅游业的影响。

中国文化和旅游部的数据显示，今年“五一”假期期间，全国共计接待国内游客1.15亿人次，实现国内旅游收入475.6亿元人民币。另据中国旅游研究院近期调查，中国居民今年三季度的出游意愿同比恢复九成左右。

中国旅游业的蓬勃景象，为世界旅游产业增添了信心。联合国世界旅游组织秘书长祖拉布·波罗利卡什维利表示，当前中国各地旅行限制逐步解除，让其他国家旅游从业者看到了希望。马耳他驻华大使卓嘉鹰认为：“这是中国旅游业成功重启的绝好例证。”英中贸易协会中国区总裁汤姆·辛普森表示，在各国都为旅游业重启寻找方向之时，中国无疑是其中的领路者。

大会上，嘉宾们普遍对全球旅游业的未来抱有信心。世界旅游城市联合会秘书长陈冬表示，世界旅游的核心产品、服务体系和基本需求依然存在，疫情之后，世界旅游发展长期向好的总体趋势并未逆转。

国际航空运输协会理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克说：“我不认同旅行方式将永远改变或全球旅游总量将持续缩减的观点。中国旅游业快速恢复，为世界旅游业提供了重要经验。”

“服贸会把各国企业联系在一起，有助于分享经验信息、携手互助”

在日本长野县展台，长野县观光机构北京代表处的米山由美正把宣传资料以及便利贴、文件夹等纪念品装进一个个袋子里，分发给前来咨询的中国民众。展台背景墙上，贴满有关冰雪活动的图片。长野县曾于1998年举办冬奥会，冰雪旅游是当地特色项目。近年来，很多中国民众和冰雪运动从业者都前往长野县旅游或学习。米山由美曾多次参加服贸会。她对两国旅游业合作前景充满信心：“日中两国的旅游业交流不会因疫情而中断，期待全球旅游业尽快恢复。”

加勒比国家巴巴多斯展台前，不时有人在咨询，旅游资料很快被索取一空。中国民众的热情让展台工作人员柯瑞·阿彻深受触动：“旅游业是巴巴多斯的支柱产业。希望借服贸会开拓中国市场，让我们的国家尽快重振旅游业。”

本届服贸会上，旅游服务专题展区吸引了约80个国家和地区的800多家参展商。很多外国展商通过线上线下相结合的方式，展示国家文化风情，希望借助这一重要平台吸引更多游客，推动旅游业重启。

菲律宾旅游局不仅在服贸会设立展位，还组织该国多家旅行机构通过线上方式参与洽谈。菲律宾驻华大使馆旅游参赞白艾文认为，在当前背景下，参加服贸会有助于菲旅游企业与市场重新建立联系，对恢复本国旅游业意义重大。

塞舌尔旅游局区域总监黎仁杰特意从国内赶来参加服贸会。他认为，通过服贸会与中国民众进行面对面的交流推广，将为本国旅游业注入强大动力。

斐济驻华大使马纳萨·坦吉萨金鲍认为，恢复旅游业的前提是重振民众信心。“服贸会把各国企业联系在一起，有助于分享经验信息、携手互助。”

在努力重启的同时，旅游业如何实现运营与疫情防控二者平衡，也成为各国从业者热议的话题。与会人士认为，各国政府、旅游企业、旅游组织等在一些重大问题上形成共识，将为世界旅游恢复繁荣注入活力。各国从业者围绕城市信息共享、制定行业规范、加强企业合作等领域进行了深入探讨。

北京市市长陈吉宁强调了各旅游城市加强合作的必要性。他认为，旅游城市间应共同制定彼此认可的旅游风险评价标准，客观公正开展旅游风险等级评估，建立双边或多边信息交流和对接机制。

朱尼亚克呼吁尽快在全球范围内落实国际民航组织理事会通过的《启航：新冠肺炎疫情公共卫生危机下的航空旅行指南》，保障旅客的飞行安全。陈冬认为，旅游企业要加强国际合作，共同营造旅游业协作共生的生态环境。

推动旅游复苏非一朝一夕之功，需要全球旅游行业形成合力。韩国旅游发展局北京办事处首席代表刘镇镐表示：“服贸会为各国旅游业者加强合作提供了重要的沟通平台。”

“数字技术将推动各国旅游业态创新、提升旅游设施智能化水平”

近年来，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，带动了数字技术强势崛起，促进了产业深度融合，引领了服务经济蓬勃发展。

VR旅游、线上看展、景区智慧化管理……疫情防控期间，全球旅游业的数字化进程加速发展。北京环球度假区总裁兼总经理苗乐文认为，当前，人们在游览景点前，首先要进行线上预约、网络购票等，这些无接触式数字服务成为旅游业的新常态。腾讯文旅产业研究院院长舒展表示，未来这种数字化趋势会长期存在，线上线下融合将催生新的旅游体验和模式。

中国在5G、大数据、人工智能等新兴技术领域的深厚积累，为“云端”旅游赋能。疫情防控期间，故宫博物院、黄山、布达拉宫等著名旅游景点纷纷进行云上直播，为旅游行业打开新的窗口。胡和平介绍，为提升行业发展能力，中国政府开展了大规模免费线上培训，实施文化和旅游企业数字化提升项目，大力推进智慧旅游建设。近日，中国文化和旅游部印发《在线旅游经营服务管理暂行规定》，填补了在线旅游领域行政规范的空白。

对此，上海合作组织副秘书长卓农·谢拉利表示，中国成功地向世界展示了利用数字技术提供无接触的旅游服务，“数字技术将推动各国旅游业态创新、提升旅游设施智能化水平”。

“云旅游”也成为各国民众的新选择。日本株式会社JTB北京办事处首席代表安田幹司认为，后疫情时代，旅游业将实现虚拟和现实融合的混合型交流方式。刘镇镐认为，疫情在很大程度上改变了世界旅游产业生态。以家庭、亲友为单位的小规模旅行未来将进一步增加，享受大自然的旅游主题会更受青睐。哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦表示，哥伦比亚推出很多乡村旅游项目，希望未来外国游客能以这种新体验感受哥伦比亚。

此次世界旅游合作与发展大会还发布了《新冠肺炎疫情影响下城市旅游业复苏与振兴行动指南》，指出各国应推动疫情影响下城市旅游的模式创新，推进非传统的分散化、定制化、预约化等旅游出行模式，推动城市旅游在产品、业态、模式、管理等领域的创新，促进全球旅游业朝智能化、便捷化、品质化的方向发展。这一指南呼应了当前人们对于旅游的新要求，也为全球旅游业恢复繁荣作出了有益提示。

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 06 版）

(责编：牛镛、马昌)