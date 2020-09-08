外交部：国际社会都应坚决抵制美国个别政客的倒行逆施

新华社北京9月7日电（记者伍岳）外交部发言人赵立坚7日在例行记者会上说，美国个别政客正以自己的实际行动摧毁和终结美国一贯自我标榜的自由市场、竞争中立、法治精神和国际规则，国际社会都应当坚决抵制他们的倒行逆施。

有记者问：美国国务院5日推特转发美国国务卿蓬佩奥、副国务卿克拉赫表态称，整个世界开始团结在一个核心共识上，即中国共产党将拒绝以公平、对等、透明的方式进行竞争。中国共产党正试图利用5G技术创造奥威尔笔下的《1984》，并将其输出到21世纪。我们呼吁所有热爱自由的国家和公司加入“清洁网络”。请问中方对此有何回应？

“这是美国个别政客搞撒谎外交、欺骗外交、偷窃外交的又一例子。他们所谓的‘整个世界’大概就是美国自己吧。他们所谓的‘核心共识’，只有把主语换成美国个别政客，才符合事实。”赵立坚说，美国一路毁约“退群”，甚至制裁国际组织工作人员，发起贸易战，蛮横打压外国高科技企业，以莫须有借口抓捕中国企业高管，就连一个弱女子都不放过。

他说，美国以威逼诱骗手段打造所谓“清洁网络”，通过“棱镜计划”“方程式组织”“梯队系统”等项目，打造“间谍帝国”“窃听帝国”“黑客帝国”。其实美方早就浑身污迹，没有任何资格对他国指手画脚。

“事实证明，正是美国‘拒绝以公平、对等、透明的方式进行竞争’，正是美国试图利用自身优势‘创造奥威尔笔下的《1984》，并将其输出到21世纪’。美国个别政客正以自己的实际行动摧毁和终结美国一贯自我标榜的自由市场、竞争中立、法治精神和国际规则，国际社会都应当坚决抵制他们的倒行逆施。”赵立坚说。

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