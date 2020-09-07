中国对美驻华记者"对等限制"?外交部:倒打一耙

人民网北京9月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持7日例行记者会。记者会实录如下：

澎湃新闻记者：据《纽约时报》、CNN等报道，美国国务院发言人近日发表声明称，中国外交部日前通知美驻华使馆，拒绝为美国媒体驻华记者延期记者证，有关做法是对美方的对等回应。请中方予以证实，中方相关做法是否会导致中美媒体问题进一步升级？

赵立坚：美国务院发言人有关说法完全不符合事实，是倒打一耙。

事实是，包括CNN在内的有关美国媒体记者的记者证延期都在受理过程中，在获发新记者证之前，有关记者在华采访报道及生活不会受到任何影响。我们已告诉了美方。

一段时间以来，美不断升级对中国媒体的政治打压，已经到了歇斯底里的程度。2018年以来，美方无限期拖延甚至拒签30名中国记者的签证，将中国驻美媒体注册为“外国代理人”，列为“外国使团”，变相“驱逐”60名中国驻美记者，将中国驻美记者签证停留期削减至不超过90天。上述记者的签证8月6日已经到期，他们早就按要求向美方递交了签证延期申请，但美方迄今还没有给任何一名中方记者延期签证，使中国驻美记者的工作和生活处在极大的不确定当中。

美方有关行径严重干扰中国媒体在美开展正常报道活动，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常人文交流。美方一方面标榜新闻自由，另一方面却歧视性对待中国媒体，甚至拿中国驻美记者当作“人质”向中方施压，这暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性，是赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。

即便如此，中方始终表示愿在平等和相互尊重的基础上，同美方解决两国媒体记者问题，一直在同美方保持沟通和商谈。为体现诚意，即使在美方无差别将中方驻美记者签证缩短至3个月的情况下，中方仍保持克制，至今未实施相关反制措施，此前一直正常为美记者延期签证，为其采访报道提供便利。并且，在美方驱逐中方60余名记者、拒签20余名记者的情况下，中方并没有驱逐同样数量的美方记者。但在商谈过程中，美方蛮横无理，对中方正常合理关切和要求置若罔闻，只字不提，并且以中国驻美记者签证延期问题作为要挟，将中国媒体记者当“人质”向中方极限施压。中方绝不吃这一套。

需要指出的是，美国驻华媒体记者对上述事实是了解的，他们并不赞同美国政府出于政治目的打压中国媒体、打“媒体战”，反对将两国媒体当作博弈的棋子。美方如果真心关心美国记者，就应该尽快为所有中国记者延期签证，而不是为了一些政客的政治私利而将两国记者绑为“人质”。

我在此再次敦促美方与中方相向而行，展现诚意，本着相互尊重、平等互惠原则，尽快对中方正当合理要求作出回应，特别是尽快为所有中方驻美记者正常延期签证。中方所有选项都在桌面上，美方是十分清楚的。如果美方一意孤行，错上加错，中方只能被迫作出必要和正当的反应，坚定维护自身正当权益。

彭博社记者：还是关于中美媒体的问题。为何美国媒体驻华记者中的非美国籍记者也受到了影响，比如说澳大利亚籍和英国籍的记者。你能否告知原因？

赵立坚：我刚才说得非常清楚，有关美国媒体记者的记者证延期都在受理过程中。我们依法依规进行管理。

《环球时报》记者：5日，美国国务院推特转发美国务卿蓬佩奥、副国务卿克拉奇表态称，整个世界开始团结在一个核心共识上，即中国共产党将拒绝以公平、对等、透明的方式进行竞争。中国共产党正试图利用5G技术创造奥威尔笔下的《1984》，并将其输出到21世纪。我们呼吁所有热爱自由的国家和公司加入“清洁网络”。请问中方对此有何回应？

赵立坚：这是美国个别政客搞撒谎外交、欺骗外交、偷窃外交的又一例子。他们所谓的“整个世界”大概就是美国自己吧。他们所谓的“核心共识”，只有把主语换成美国个别政客，才符合事实。美国一路毁约“退群”，甚至制裁国际组织工作人员，发起贸易战，蛮横打压外国高科技企业，以莫须有借口抓捕中国企业高管，就连一个弱女子都不放过。美国以威逼诱骗手段打造所谓“清洁网络”，通过“棱镜计划”、“方程式组织”、“梯队系统”等项目，打造“间谍帝国”、“窃听帝国”、“黑客帝国”。其实美方早就浑身污迹，没有任何资格对他国指手画脚。事实证明，正是美国“拒绝以公平、对等、透明的方式进行竞争”，正是美国试图利用自身优势“创造奥威尔笔下的《1984》并将其输出到21世纪”。美国个别政客正以自己的实际行动摧毁和终结美国一贯自我标榜的自由市场、竞争中立、法治精神和国际规则，国际社会都应当坚决抵制他们的倒行逆施。

外国记者：关于中美媒体的问题。刚刚你提到，中国驻美记者在签证延期问题上仍面临困难。如果他们无法获得签证延期，中方是否会“驱逐”更多美国记者？

赵立坚：我刚才说得很清楚了，我们已经保持了最大程度的克制。但是所有选项都在桌面上。我们不愿意看到那样的情况。

我今天又把这件事情的来龙去脉给大家详细地说了一遍。我也希望你们能够通过你们的镜头、通过你们的笔，把真实的情况报道回欧美国家，让全世界都清楚美国政府、美国的个别政客是怎么在搞政治操弄的。

巴通社记者：日前，巴基斯坦总理伊姆兰·汗接受媒体专访时表示，巴基斯坦与中国的关系比历史上任何时候都好。巴经济发展的未来与中国紧密相连。中国经济增速快于世界上其他国家，巴应学习借鉴中国发展方式，帮助人民摆脱贫困。同时，伊驳斥了有关试图与中国重谈中巴经济走廊合作条款的传言。中方对此有何评论？

赵立坚：中方赞赏巴基斯坦总理伊姆兰·汗对两国关系所作积极评价。

中巴两国是全天候战略合作伙伴，一贯相互信任，相互支持。今年以来，中巴关系经受住了新冠肺炎疫情的考验，互信更加巩固，合作更加深入，友好更加深入人心。特别是中巴经济走廊事务局成立以来，作为“一带一路”重要先行先试项目和中巴合作的示范工程，中巴经济走廊建设逆势上扬，取得新的积极成果。我们愿同巴方共同努力，推动两国各领域合作不断取得新的发展，打造新时代更紧密的中巴命运共同体，造福两国人民。

《北京日报》记者：据报道，近日，外交部与中国南海研究院共同举办了主题为“合作视角下的南海”视频国际研讨会。请问中方在东亚合作系列外长会前夕举办此会议释放了什么信号？产生了什么效果？

赵立坚：近日，外交部与中国南海研究院共同举办了“合作视角下的南海”视频国际研讨会。王毅国务委员兼外长为研讨会作了题为“共同把南海建成和平、友好、合作之海”的开幕致辞，展示了中方始终致力于与地区国家一道，维护南海稳定、携手化解挑战的坚定决心。罗照辉副部长在会上从为什么、如何做等方面对王毅国务委员的致辞作了进一步阐释，阐明了中国对南海、东盟及周边政策，提出南海务实合作倡议。

会上，来自中国、东盟国家和相关域外国家的一百多位前政要、官员和专家学者积极建言献策。与会者一致认为，在地区国家共同努力下，南海局势总体保持稳定，呼吁地区国家应团结协作，排除域外干扰，在地区合作上迈出更大步子，加快“南海行为准则”磋商进程，共同维护南海和平稳定发展大局。

彭博社记者：据报道，美国防部正同其他部门合作，决定是否将对中芯国际集成电路制造有限公司采取措施，要求美企在向其供货前申请特殊许可。中芯国际回应称其产品并非用于军事目的。中方对此有何评论？

赵立坚：中方已多次就美方无端打压中国企业问题表明严正立场。一段时间来，美方在拿不出任何真凭实据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量，对中国企业采取各种限制措施，这是赤裸裸的霸权行径。中方对此坚决反对。

美方所作所为早已戳破了美方一贯自我标榜的市场经济和公平竞争原则的“遮羞布”。这不仅违反国际贸易规则，破坏全球产业链、供应链、价值链，也必将损害美国国家利益和自身形象。我们奉劝美方停止泛化国家安全概念、打压外国企业的错误做法。

《中国日报》记者：据报道，6日，捷克总统泽曼接受采访称，捷最高宪法领导人外交政策协调会例会曾投票反对参议院主席维斯特奇尔访问台湾，但维仍一意孤行，这是幼稚的挑衅，将可能损害捷中务实合作。他本人重视对华关系，希望在疫情好转后赴华出席中国—中东欧国家领导人峰会。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方赞赏泽曼总统始终致力于推动中捷友好与合作，在涉华重大和敏感问题上坚持正确立场。中捷关系健康发展符合两国和两国人民的共同利益。我们希望同捷方在相互尊重、平等相待的基础上携手排除干扰因素，推动双边关系继续向前发展。中方对泽曼总统希望出席中国—中东欧国家领导人峰会表示欢迎。

路透社记者：关于中美媒体的问题。如果中方出台新的反制措施，将有多少名美国记者受影响？现在有多少名美国记者在华？

赵立坚：我刚才已经说得非常清楚了。

关于你提到具体的数量问题，我刚刚说过，在美方驱逐了中方60多名记者，拒签了20多名记者的情况下，中方并没有驱逐同样数量的美方记者。

我想再次强调，包括CNN在内的有关美国媒体记者的记者证延期都在受理过程中，在获发新记者证之前，有关记者在华采访报道及生活不会受到任何影响。这一点我们已经告诉了美方。

印度广播公司记者：据报道，5名印度青年在“阿鲁纳恰尔邦”失踪。印度青年事务和体育部国务部长发推特称印方已就此向中国人民解放军发送热线信息。你能否提供最新情况？

赵立坚：中方对中印边界东段地区即中国藏南地区的立场是一贯的、明确的。我们从不承认在中国领土上非法设立的所谓的“阿鲁纳恰尔邦”。你提到的有关具体情况我暂时不掌握。

深圳卫视记者：近日，外交部主管部领导集体会见了东盟十国驻华使节，可否介绍有关情况？

赵立坚：由东盟十国驻华大使组成的东盟北京委员会是中国—东盟沟通合作的重要渠道。每年东亚合作系列外长会之前，王毅国务委员兼外长都要会见东盟使节，沟通对表，表达对东盟开好系列会议的支持和配合。今年由于日程原因，王毅国务委员委托罗照辉副部长集体会见了东盟十国驻华使节，就中国—东盟关系、东亚合作及其他共同关心的问题交换意见。

中方重点介绍了对当前东亚区域合作的主要考虑，表示中方愿同东盟方一道，进一步加强抗疫合作，全力推动恢复经济，做好明年工作规划，妥善管控分歧，确保即将召开的东亚合作系列外长会，特别是中国—东盟外长会圆满成功。东盟十国驻华使节祝贺中国抗疫取得显著成效，感谢中方对东盟各国抗疫给予的宝贵支持与帮助，相信后疫情时代双方友好合作将进一步巩固深化。东盟赞同中方对系列外长会的有关考虑，表示愿同中方共同努力，开好此次会议，释放地区国家团结抗疫、共谋发展的积极信号。

彭博社记者：香港近日发生抗议示威活动，香港警方逮捕了数百人，这显示出香港国安法未能平息香港民众对立法会选举推迟的愤怒。你对此有何评论？

赵立坚：这不是外交问题。我注意到香港特区政府和香港中联办发言人已经作出回应。我们多次说过，香港是中国的特别行政区，香港特区立法会选举是中国的地方选举。我们坚定支持特区政府和香港警方依法执法，维护香港社会稳定和法治秩序。

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