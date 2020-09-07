新华社哈拉雷9月7日电 通讯：疫情阻挡不了津巴布韦人学中文的热情

新华社记者张玉亮

早上9时，位于津巴布韦首都哈拉雷西郊的“妈妈的爱抚”高中，教师娜奥米·穆宗加走进空无一人的教室，打开笔记本电脑，运行视频会议程序。等待学生上线的同时，她开始整理自己的教具——“汉语”“芭蕾舞”“书法”等一张张写有中文、拼音和英文的小卡片。

一个小时的课程并不轻松，有口语、语法和词汇等内容，约10名学生在线上课。穆宗加仍像面对面那样，时不时“点名”学生回答问题。课程的最后，穆宗加问她的学生们：“你们爱我吗？”“爱！老师再见！”学生们回答。

几年前，“妈妈的爱抚”高中把中文列入学校的选修课程。此后，选修中文的学生越来越多。该校负责人萨洛美·穆欣泽告诉记者，学习中文让学生在毕业后更有竞争力，因此力主在这所私立学校开设中文课程。她也希望有更多学生能熟练掌握中文，成为两国经贸和文化交往的使者。

和不少国家一样，津巴布韦在新冠疫情开始之初就宣布大中小学校全部停课，迄今已有将近6个月。停课期间，除了学生在家自学，一些学校也通过上网课的方式远程授课。

穆宗加是“妈妈的爱抚”高中的中文教师，曾在津巴布韦大学孔子学院学习中文，并获得奖学金前往位于秦皇岛的河北科技师范学院留学。

停课以来，穆宗加从未停止线上教学。她认为，学生在家没有学习中文的环境，有不懂的问题也很难找人请教，“所以网课对他们非常重要，我不希望他们的中文学习半途而废”。

“对学生们来说，随着越来越多中国企业进入津巴布韦，会说会写中文在他们求职时是很重要的优势。”穆宗加告诉记者。

“2007年津巴布韦大学孔子学院刚刚开办时，报名的学生寥寥无几，因为大家觉得中文太难。”津大孔院外方院长赫伯特·穆尚韦表示，近年来随着津巴布韦实行“向东看”政策，与中国的经贸、文化交流不断深入，学中文的津巴布韦人也逐年增多。穆尚韦认为，如果能掌握一定程度的中文，对求职和事业都有帮助。与此同时，由于两国传统友好，不少中文流利的优秀毕业生被招入津政府机构，成为两国政治、经贸、文化交流的重要纽带。

毕业于河北大学、获得博士学位的穆尚韦表示：“学习中文不仅仅是学一门语言，也是学一门文化。只有了解中国语言和文化，才能更好地了解中国人的处世哲学和价值观。”

网课是疫情期间的一种选择，但在津巴布韦并不是每个学生都负担得起。津巴布韦教育部近日表示，学校复学工作将从本月中旬起陆续展开。穆宗加也期待尽快与她的学生们见面。

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