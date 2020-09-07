应对疫情影响 印尼提出5项金融机制改革措施 

人民网雅加达9月7日电（记者 张杰）印尼财政部长斯丽·穆利娅妮称，财政部正在筹备5项金融机制改革措施，以在新冠疫情冲击下维护金融机制的稳定，并更有效、可靠地解决金融市场和金融服务机构所面临的问题。

斯丽·穆利娅妮9月4日在雅加达举行的线上新闻发布会上表示，新冠疫情对金融机制产生的巨大影响，为政府带来新问题，因此有必要确保金融机制稳定相关条规足以克服疫情带来的所有影响。

斯丽·穆利娅妮说，基于当前金融机制的发展和前瞻性评估结果，政府正在拟定如下改革方案：其一，加强机构之间的信息集成与数据库，包括在数据更新和核查方面的协调。其表示：“集成的信息与数据库将有助于机构更早、更准确地识别和分析金融服务领域可能存在的问题。”

其二，若发现任何问题迹象，各机构将共同检查和评估，各金融服务监督机构之间也将就问题加强协调，以更好地执法。其三，加强和增加银行业应对危机时可用的工具，增加货币流动性。其四，加强储蓄保障机构的职能，由原先的损失最小化功能改为风险最小化功能。其五，加强决策力度，为金融机制稳定委员会提供强有力的意见建议，增强该委员会在决策上的信心，制定更有针对性的决策，正确处理疫情期间金融机构所面临的问题。

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