人民网>>国际

“黑科技”来袭——感受2020年服贸会上无处不在的智能化

2020年09月07日13:21  来源：新华网
 

新华社北京9月7日电题：“黑科技”来袭——感受2020年服贸会上无处不在的智能化

新华社记者王秋韵、金地

你还在因为记不住垃圾分类而困扰吗？这台机器人可能会帮到你。在2020年服贸会综合展区，ABB与华为合作的AI垃圾分类工作站吸引了不少人的注意。矿泉水瓶、易拉罐、纸杯、面包……只见一台负责分拣的双臂协作机器人，灵巧地抓取传送带上的垃圾，熟练分类，丢进不同的垃圾桶。

它是如何识别垃圾的？ABB（中国）有限公司工程师崔恒峰介绍，整套系统默契配合的背后是边缘计算、云计算、机器人自动化等前沿技术的综合应用。机器人经过训练后，可以对垃圾进行准确的分类，从而实现整个垃圾识别和分拣过程的自动化和自主化，准确率可以达到98%以上。

穿行在服贸会各展馆，智能化元素扑面而来。

国家会议中心内，不时可见四处“巡视”的智能小机器人，与它们交流互动，可以了解服贸会的相关介绍。此外，有需求的观众拦下机器人，向它说出“请带我去某某展区”，就能获得引路服务。

作为本届服贸会机器人服务商的猎户星空公司工作人员告诉记者，会上共有约30台这样的小机器人。

在综合展区的服务台前，“掌上服贸”的小册子摆放整齐，供观众取阅。记者翻开一本，发现每页都有可以扫描的二维码。在“此刻正在进行的重要活动”栏目下，扫一扫二维码，服贸会上举行的各大论坛视频回放，即刻呈现在眼前，让“云参会”成为可能。

本届服贸会上，由国务院发展研究中心对外经济研究部牵头完成的《服务贸易：开放合作与创新发展》一书正式发布。其中提到，在全球经济向数字化、网络化、智能化转型的进程中，新技术对产业和生活带来颠覆性、革命性改变，也将带来前所未有的发展空间。

顺应服务贸易数字化进程，加强互联网、大数据等技术与服务贸易的融合发展，在本届服贸会上，不少企业“亮”出了智能化“黑科技”应用。

站在屏幕前，隔空挥一挥手就能看到试衣效果；机械臂从一堆散放的拼图中挑选需要的形状，摆出预定的图案；还有5G全连接工厂沙盘、安防巡检机器人等多种应用……记者了解到，聚焦生产性服务和消费性服务，中国联通在本次服贸会上围绕5G应用设立了新消费展区、综合展区及教育展区，30余项展品全面展现“万物智联”的美好生活。

在中国移动咪咕展位，观众不仅能体验5G云游博物馆、5G云游戏，还能体验“5G新拍法”。利用实时的三维渲染技术，记者站到屏幕前几秒钟后，就拥有了自己专属的3D虚拟形象。随着记者做出不同的表情和动作，屏幕里的虚拟形象也随之生动变化。

行走在各个展区，记者看到，许多展台的互动项目，吸引了不少观众参观体验。云计算、大数据、人工智能……“高大上”的科技概念，在服贸会上化为日常生活、生产中实实在在的应用，让观众在体验中感受到数字让生活更智慧、科技让生活更美好。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved