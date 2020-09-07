新华社北京9月7日电题：“黑科技”来袭——感受2020年服贸会上无处不在的智能化

新华社记者王秋韵、金地

你还在因为记不住垃圾分类而困扰吗？这台机器人可能会帮到你。在2020年服贸会综合展区，ABB与华为合作的AI垃圾分类工作站吸引了不少人的注意。矿泉水瓶、易拉罐、纸杯、面包……只见一台负责分拣的双臂协作机器人，灵巧地抓取传送带上的垃圾，熟练分类，丢进不同的垃圾桶。

它是如何识别垃圾的？ABB（中国）有限公司工程师崔恒峰介绍，整套系统默契配合的背后是边缘计算、云计算、机器人自动化等前沿技术的综合应用。机器人经过训练后，可以对垃圾进行准确的分类，从而实现整个垃圾识别和分拣过程的自动化和自主化，准确率可以达到98%以上。

穿行在服贸会各展馆，智能化元素扑面而来。

国家会议中心内，不时可见四处“巡视”的智能小机器人，与它们交流互动，可以了解服贸会的相关介绍。此外，有需求的观众拦下机器人，向它说出“请带我去某某展区”，就能获得引路服务。

作为本届服贸会机器人服务商的猎户星空公司工作人员告诉记者，会上共有约30台这样的小机器人。

在综合展区的服务台前，“掌上服贸”的小册子摆放整齐，供观众取阅。记者翻开一本，发现每页都有可以扫描的二维码。在“此刻正在进行的重要活动”栏目下，扫一扫二维码，服贸会上举行的各大论坛视频回放，即刻呈现在眼前，让“云参会”成为可能。

本届服贸会上，由国务院发展研究中心对外经济研究部牵头完成的《服务贸易：开放合作与创新发展》一书正式发布。其中提到，在全球经济向数字化、网络化、智能化转型的进程中，新技术对产业和生活带来颠覆性、革命性改变，也将带来前所未有的发展空间。

顺应服务贸易数字化进程，加强互联网、大数据等技术与服务贸易的融合发展，在本届服贸会上，不少企业“亮”出了智能化“黑科技”应用。

站在屏幕前，隔空挥一挥手就能看到试衣效果；机械臂从一堆散放的拼图中挑选需要的形状，摆出预定的图案；还有5G全连接工厂沙盘、安防巡检机器人等多种应用……记者了解到，聚焦生产性服务和消费性服务，中国联通在本次服贸会上围绕5G应用设立了新消费展区、综合展区及教育展区，30余项展品全面展现“万物智联”的美好生活。

在中国移动咪咕展位，观众不仅能体验5G云游博物馆、5G云游戏，还能体验“5G新拍法”。利用实时的三维渲染技术，记者站到屏幕前几秒钟后，就拥有了自己专属的3D虚拟形象。随着记者做出不同的表情和动作，屏幕里的虚拟形象也随之生动变化。

行走在各个展区，记者看到，许多展台的互动项目，吸引了不少观众参观体验。云计算、大数据、人工智能……“高大上”的科技概念，在服贸会上化为日常生活、生产中实实在在的应用，让观众在体验中感受到数字让生活更智慧、科技让生活更美好。

(责编：艾雯、刘洁妍)