世卫组织官员称赞中国积极参与国际抗疫合作

新华社日内瓦9月6日电（记者陈俊侠）世界卫生组织助理总干事任明辉日前在接受新华社记者采访时表示，新冠疫情暴发以来中国积极参与国际抗疫合作，为全球“战疫”作出了突出贡献。

“公共卫生是最不应该有政治分歧的领域。在此次疫情期间，中国积极参与国际交流，体现了中国在全球公共卫生领域坚持开放的格局和胸怀。”任明辉说。

任明辉指出，疫情暴发后，中国及时与世卫组织开展合作，及时向世界分享新冠病毒基因序列，参与全球疫情防控科研，为其他国家提供物资支持并分享经验，展现了负责任的大国姿态。

他说，新冠疫情最早在中国大规模暴发，因此全球“战疫”初期也只有中国有大规模防控经验。中国很早就开始开展国际合作。除与世卫组织保持信息沟通交流、及时分享病毒基因序列外，中国还向伊朗、科威特、巴基斯坦、柬埔寨等多国派遣多批抗疫专家组，提供紧急抗疫援助，参与全球疫苗研发等，体现了无私的国际主义精神。

“新冠肺炎是一种新发传染病，我们对它的了解依然有限。越是未知传染病，越需要国际社会通力合作。我看到，钟南山院士等通过网络与国际专家交流，中国的医生护士也与国外同行分享经验，这十分宝贵。哪怕行之无效的失败案例和防控措施，也可以进行国际交流，避免其他国家和同行走弯路，这同样很重要。”他说。

任明辉强调，在全球公共卫生危机面前没有一个国家是安全的，只有全球卫生安全，才能实现每一个国家的社会秩序安定、经济发展和人民幸福。

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