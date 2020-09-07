【网连世界】“后疫情”时代 全球电影业探索发展新模式

新冠疫情以来，全球电影业已经历长达半年的黯淡期：各国电影院停止营业，剧组拍摄被迫中断，整个行业发展如履薄冰。

随着疫情趋缓，全球电影业正释放复苏信号。多国院线陆续重新开业，电影制作项目也正待重启。在疫情防控常态化背景下，为帮助电影业重振旗鼓，各国政府纷纷出台优惠措施扶持产业恢复活力。线上、线下观影融合新趋势日益显现，正得到行业关注。

院线回暖 产业复苏仍步履蹒跚

在沉寂半年后，各国院线在做好安全和卫生措施前提下，分批次恢复营业，回暖气息显现。

韩国电影振兴委员会5月发布的一则《新冠疫情冲击下的韩国电影院现状及前景》分析报告预测称，自5月起至年末，观影人数将逐步恢复至去年的80%。随着疫情趋稳，韩国一些中断拍摄的影片也重启摄制。

7月20日，观众在江苏省南通市一家电影院自助取电影票 图片来源：东方IC

7月20日起，中国疫情低风险地区院线开放营业，黯淡已久的电影业终于迎来曙光。作为全球最大的电影市场之一，中国国内院线复工首周全国累计票房就已破亿。根据猫眼专业版数据，截至9月2日，全国复工影院数已达9499家，复工率为83.71%，大盘逐渐回暖。

图片来源：猫眼专业版

虽然影院迎来久违的复工，但因疫情大伤的“元气”并无法轻易恢复。

在法国，各大影院正在经历“灾难性”时期。自6月22日当地影院重新开放后至7月底，全法电影院上座率约为400万人次，仅为以往一周内的全国上座率人数。巴黎传奇雷克斯电影院因观众数量太少，运营成本太高等问题，不得不在8月临时关门。另一院线机构发行商奥尔本·拉斯泰利指出，电影院恢复开放一个月以来，其院线系统上座率仅为4万人，而去年同期则为20万人，相差可见一斑。

据统计，全美5000家影院中有四分之三仍处于关门状态。由于缺乏新片和上座率低，美国一家连锁影院在重新开张10天后不得不再次关闭。这家影院的首席执行官表示，该影院重新营业后一个周末的票房只有去年同期的10%左右。

资金补贴 政府出手渡难关

面对疫情造成的巨大冲击，各国政府纷纷出台扶持政策，帮助电影业走出阴霾。

日本政府于5月27日的第二次补充预算案上通过内阁会议决定，向日本文化艺术界提供总计560亿日元（约合人民币36.1亿元）财政补助。另外，日本独立行政法人艺术文化振兴基金在疫情期间进一步对影视制作团体提供支持，其补助金来源同样来自于国家。而对于支付补助金的条件，艺术文化振兴基金也做了相对细致的划分。如片长1小时以上的剧情电影，制作预算在1亿日元（约合人民币644.2万元）以上，可获得补助金2000万日元（约合人民币128.9万元）；制作预算5000万日元以上（约合人民币322.1万元），可获得补助金1000万日元（约合人民币64.4万元）等。

在法国，由于电影业已是能够自给自足的闭环产业，通常较难得到国家资金支持。而如今，为帮助电影业渡过难关，法国政府允许电影业享受雇主减税、失业补贴等优惠措施。法国文化部于7月初宣布向电影行业所有领域提供3.2亿欧元补助。此外，国家电影及动画图像中心将设立援助补偿基金，对因疫情导致的停工损失予以补偿。此前法国总理让·卡斯特克斯在向公众发布法国重振经济计划时，提出将拨款1.65亿欧元支持电影业。

今年4月，韩国文化体育观光部宣布，将划拨170亿韩元（约合1亿元人民币）补助金，以帮扶韩国电影产业。支持形式包括向部分电影制作公司提供制作经费补贴、发放130万张电影打折券等。另外，该部还将为电影院减免90%的电影发展捐赠基金。

焕发生机 行业迎来新趋势

在影院关门的日子里，人们的观影习惯正悄然发生改变。传统汽车影院再度受到欢迎，而流媒体展现强劲势头。

汽车影院作为疫情期间较为安全的娱乐方式，得到观众青睐。美国目前正在营业的25家汽车影院都能保持稳定票房。德克萨斯州霍克利的一家汽车影院凭借放映《1/2的魔法》和《隐形人》两部电影，营业额增长40%。

近日，位于韩国全罗南道南部沿海一家海水浴场在停车场试运行了汽车影院观影模式。当天有120辆车入场，共386人买票观影。该地区旅游机构负责人称，为克服疫情危机，还将继续试行更多非接触式文化共享项目。

疫情期间，线上流媒体平台异军突起，收获广泛关注。网络视频点播公司奈飞在今年第二季度再增超过1020万付费订阅用户，远超业界预期。迪士尼公司流媒体视频平台Disney+自去年11月上线以来，半年狂揽超5000万订阅。据统计，今年1月20日至4月11日期间，在马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和新加坡，观众花在移动设备上的在线流媒体视频总时长增加了60%。法国电影院全国联合会总代表马克-奥利维尔·塞巴格表示，以奈飞为代表的视频网站用户数量猛增，体现出该领域的巨大发展潜力。

疫情造成观影模式的改变和流媒体对全球电影行业带来新的冲击，整个产业或将面临新一轮洗牌和重组，线上线下观影发展融合趋势日益凸显。“后疫情”时期，对院线和影院而言，在新趋势下创新求变，不断摸索线上和线下的多样合作模式，才能获得更大生存空间，实现稳定发展。（部分资料来源：人民日报）

(责编：张信凤、刘洁妍)