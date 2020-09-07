新华社新德里9月6日电 综述：印度新冠确诊病例过400万 日增病例全球居首

新华社记者赵旭

据《印度斯坦时报》5日报道，印度过去24小时新增新冠确诊病例超8.6万例，成为全球单日新增病例数最多的国家，累计确诊超400万例。印度专家认为，经济活动过早开放和民众没有严格遵守防疫措施在客观上造成了疫情加速蔓延。未来一段时间，印度可能成为全球疫情最严重的国家。

据《印度斯坦时报》报道，印度5日累计确诊病例达4023179例，较前一日公布的确诊病例增加了86432例。另有媒体报道称，过去10天印度日均新增病例超过7.3万，过去5天日均新增超7.5万，而过去3天日均新增超8万例。

据报道，印度单日新增确诊病例数在过去近一个月里一直保持全球第一，累计确诊病例数从8月23日突破300万例到9月5日突破400万例仅用时13天，较上一个100万例所用的16天再度缩短，疫情蔓延仍在持续加快。

印度专家表示，下周印度可能超过巴西，成为全球累计确诊病例数排名第二的国家。此外，印度医疗协会前负责人阿戈瓦尔8月底接受印度媒体采访时表示，如果按照目前的趋势继续发展下去，6周之内印度将超过美国，成为全球疫情最严重的国家。

自7月份开始，印度疫情发展呈两个特点：一是全国确诊病例总数加速增长，二是中小城市和农村地区疫情高速蔓延。

《印度快报》日前报道称，7月份以来印度疫情从大城市扩散至中小城市和农村地区的趋势明显。报道引用官方统计数据称，7月1日印度全国有82.3%的确诊病例来自城市地区，到8月底这一比例降至64.3%。在重点监测的8座大城市中，新增确诊病例比例从7月初的63%下降到8月底的30%。

7月当月，这8个城市确诊病例共增加29万例，而其他170个地区(印度全国共有178个城区纳入统计)增加了35万例。到8月份，这8个城市新增病例仍维持在29万例，但其他地区却猛增了68万例。

进入9月份，印度部分大城市疫情又有抬头现象。本周首都新德里地区的单日新增确诊病例已连续数日在2000例以上，这一数值在8月中旬一度被控制在800例左右，反弹迹象明显。

印度政府在4月和5月采取了较严格的“封锁”举措，在一定程度上延缓了疫情恶化。但迫于经济压力，印度自6月初解除“封锁”措施，国内疫情便开始快速发展。

印度医学研究理事会流行病和传染病学负责人萨米兰·潘达认为，随着经济开放和人口流动增加，确诊病例增加在意料之中，但民众未能严格遵守防疫措施也加速了疫情恶化。

印度病毒学家贾米尔说，现阶段印度民众普遍没有遵守戴口罩、勤洗手和保持社交距离的规定。他强调，未来控制疫情的主要办法，仍是让人们遵守上述防疫措施。

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