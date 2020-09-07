原标题：连续21月增持债券 境外机构看好中国

随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制和金融市场开放政策加码，外资加仓中国债券的热情持续高涨。中央国债登记结算有限责任公司最新公布的数据显示，截至今年8月末，该机构为境外机构托管债券面额达24619.55亿元，环比增加1178.31亿元，增幅为5.03%。这已是自2018年12月份以来，境外机构投资者连续第21个月增持中国债券。

债券通公司日前发布的报告也显示，8月份债券通共计成交5086笔，总成交量4093亿元，日均交易量195亿元。截至8月底，通过债券通入市的境外机构投资者数量达2106家，当月新增40家，全球排名前100位的资产管理公司中已有74家完成备案入市。

“外资连续增持中国债券，说明中国债券市场吸引力上升。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，原因有多方面，一是我国债券市场对外开放加快，外资进入中国债券市场渠道畅通；二是我国疫情率先得到控制，经济复苏加快，人民币汇率趋稳，人民币资产安全性较高，避险作用凸显，外资对中国市场信心较足；三是全球开启量化宽松政策，利率处于较低水平，中外债券利差相对较高，具备投资价值。

天风证券首席固定收益分析师孙彬彬表示，境外机构增持人民币债券不断创新高，主要受到中美利差扩至历史高点影响，国内利率债对境外机构吸引力进一步增强。由于美国疫情反复，经济恢复仍需一定时间，预计短期内中美利差仍将维持高位，未来数月间境外机构或将维持对国内利率债的增持。

未来，境外机构投资者配置人民币债券资产更加便利。近日，中国人民银行、中国证监会、国家外汇管理局共同起草的《关于境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜的公告（征求意见稿）》明确，境外机构不再以产品名义提交申请，无需逐只产品入市。规定通过直接入市渠道及债券通渠道进入银行间债券市场的境外机构无需重复申请，可直接或通过互联互通投资交易所债券市场。同时，已入市的境外机构可开展现券交易，并可基于套期保值需求开展债券借贷、债券远期、远期利率协议、利率互换等交易。

“相比以往不少境外投资者通过代理行开展银行间债券市场现券交易，此次直接交易服务模式在交易效率与便利化方面大幅提升。”一位海外资管机构债券交易员表示。

人民银行近日发布的《2020年人民币国际化报告》显示，截至2019年末，中国债券市场存量规模达99万亿元，其中境外主体持债规模2.3万亿元，同比增长26.7%。这充分反映了国际投资者对中国经济长期健康发展的信心，以及对中国金融市场开放程度的认可，将有利于更好地促进国际投资者与中国经济合作共赢。记者 姚 进

(责编：张信凤、杨牧)