原标题：中国创新能力排名保持第14位

世界知识产权组织发布《2020年全球创新指数报告》显示——

中国创新能力排名保持第14位

近日，世界知识产权组织发布的《2020年全球创新指数（GII）报告》显示，在全球131个经济体中，中国今年保持在全球创新指数榜单第14名，与去年持平。近几年来，中国的这一排名迅速攀升。值得注意的是，中国有17个科技集群进入全球科技集群百强，数量仅次于美国，排在世界第2位。

近日，《2020年全球创新指数（GII）报告》在世界知识产权组织的官网上发布了全球131个经济体的创新能力排名。

全球创新指数自2007年起每年发布，现已成为重要的基准工具。其中，中国排名近几年迅速攀升，2019年上升至第14位。在今年报告中，中国与去年持平，保持在全球创新指数榜单第14名。中国也是今年跻身GII综合排名前30位经济体中唯一的中等收入经济体。

全球创新哪家强

《报告》显示，瑞士是全球最具创新力的经济体，其次是瑞典、美国。在排名前25位的领先者中，有16个是欧洲国家，其中有7个国家排在前10位。

瑞士在专利申请量和风险资本交易方面都有进步，连续10年保持全球创新领域的领先地位。瑞典凭借扎实的人力资本和研究体系，加之创新企业的成熟市场，连续两年占据第2位。凭借在所有GII领域的强劲表现，今年美国保持了第3名的位置。以排名世界第5位的圣何塞—旧金山集群为引领，美国拥有世界上最多的顶级科技集群，有25个科技集群进入世界百强。

此外，法国成为今年在前20位经济体中排名提升最明显的经济体之一，取得第12位，是2009年以来的最佳GII排名。法国在“全球品牌价值”这一新指标上排名第5位。世界百强科技集群中，有5个坐落在法国，其中巴黎今年排名第10位。

亚洲有两个经济体进入世界前10位：新加坡排名第8位，韩国排名第10位。这也是韩国首次进入GII排名前10位组别。它在环境绩效、科学出版物质量和高技术制造业等各项指标上的排名都有所提高，同时在研发支出、研究人员和PCT专利申请量方面保持前3位。它有3个集群进入百强，其中首尔排名全球第3位。

近几年来，中国的排名迅速攀升，今年保持在第14位。中国已经确立了作为创新领先者的地位，在专利、实用新型、商标、工业品外观设计申请量和创意产品出口等重要指标上名列前茅。中国香港也作为一个经济体参与了2020全球创新指数排名，在131个经济体中名列第11位。

从科技集群数量来看，中国仅次于美国，排在世界第2位。中国有17个科技集群进入全球科技集群百强，其中深圳—香港—广州和北京分别位居第2位和第4位。

过去4年来，全球创新指数一直发布世界科技集群百强榜单。今年，东京—横滨再次成为排名首位的集群，其次是深圳—香港—广州、首尔、北京、圣何塞—旧金山。

创新核心区正东移

GII在相关的全球经济体创新能力和创新产出年度排名中显示，名列前茅者排名保持稳定，随着一批亚洲经济体，特别是中国、印度、菲律宾和越南逐年取得显著进步，创新核心区域正逐渐东移。

在过去几年中，印度、中国、菲律宾和越南是GII创新排名进步最大的经济体。这4个经济体均已跻身前50位。

GII中表现最好的经济体仍然几乎全部来自高收入组别，中国（第14位）仍然是GII前30位中唯一的中等收入经济体，马来西亚（第33位）紧随其后。印度（第48位）和菲律宾（第50位）首次进入前50名。

“对创新的不懈追求会随着时间推移得到回报，正如中国、印度和越南。”康奈尔大学管理学教授苏米特拉·杜塔说。

创新就是解决方案

今年，新冠肺炎疫情对世界创新格局产生了冲击。《报告》指出，资助创新型企业的资金正在枯竭。北美、亚洲和欧洲的风险投资显著下行。创新融资短缺将产生不均衡的影响，早期阶段的风险投资公司、研发密集型初创企业以及处于风险投资热点地区之外的国家都会受到更大的负面影响。

“国际开放性和创新领域的合作在当前面临着真正的风险。面对前所未有的挑战，无论是卫生、环境、经济还是社会方面，全世界都需要集中资源，以确保创新持续获得融资。”欧洲工商管理学院全球指数执行董事布吕诺·朗万表示。

2020年全球创新指数显示，疫情在全球持续蔓延对全球创新造成了严重压力，可能对一些创新活动造成阻碍，但同时也可能助推某些方面的创造力，特别是在卫生、教育、旅游和零售业。有积极迹象表明，国际科学合作正在加强。

巴西全国工业联盟主席罗布森·布拉加·德·安德拉德说：“不仅巴西，几乎各个国家在应对疫情方面都面临着困难，这更加明确了对创新进行更多更好投资的必要性。”

世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐说，“各国政府需要确保一揽子面向未来的救助方案，并支持个人、研究机构、企业和其他方面为今后提供创新和协作的新思路。创新就是解决方案”。记者 佘惠敏

(责编：张信凤、杨牧)