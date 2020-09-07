新华社北京9月6日电 题：后疫情时代，国际教育服务如何危中寻机？——2020服贸会教育板块观察

新华社记者赵琬微、高敬

新冠肺炎疫情改变了全球教育的日常秩序。学校如何应对疫情？在应对挑战之余，国际教育服务还存在哪些新机遇？

在此间举行的2020年中国国际服务贸易交易会上，多位中外嘉宾围绕后疫情时代国际教育服务的新机遇展开讨论，提出线上、线下相结合的混合式学习或将成为今后教育的常态。

趋势一：混合式学习或将成为常态

老师变主播、上课变“上网”……疫情期间，在线教育迎来大发展。

服贸会期间，中国教育国际交流协会会长刘利民在发言中说，疫情期间我国及时开通了国家中小学网络云平台，面向高校免费开放包括1291门国家精品课程在内的3万余门在线课程，针对偏远地区开设空中课堂，满足2亿多学生居家学习需求。在全球教育领域内，这是一个奇迹。

刘利民表示，相对低成本、高效率、大规模的在线传播形式为国际间教育交流合作打开了突破口，也为跨境教育提供了新渠道，有利于促进包括跨国网络教育、远程教育等教育服务贸易的发展。

“混合式学习现在非常方便，也为国际合作带来机会。”经济合作与发展组织教育与技能司司长安德烈亚斯·施莱歇尔说，我们对一些国家进行了调查，超过一半的学校把混合式学习视为疫情后在校学习新常态。

北京第三十五中学副校长王红军说：“疫情推动了教育形态的变化，促进了线上教学资源的开发与使用，也促进了人才培养理念的转变。教师的角色从知识的传授者向学生学习的引导者转变，线上、线下的混合式学习将成为必然。”

趋势二：中外合作办学面临新机遇

教育部国际合作与交流司司长刘锦在论坛上介绍，中国已与188个国家和地区、46个重要国际组织建立了教育合作与交流关系，与54个国家签署了高等教育学历学位互认协议。此外，目前在办的各级各类中外合作办学机构和项目达2282个，中国还将加大中外合作办学改革力度，在引进国外优质教育资源方面实现政策突破。

宁波诺丁汉大学执行校长尼克·迈尔斯介绍，2020年经历了新冠肺炎疫情的考验后，我们对办学更有信心了。该校教职员工和学生来自70多个国家和地区，在4月重新开放校园后，90%在国内的学生顺利返校复课。

“为了帮助学生体验在线教学，我们改造升级了六个样板教室。”尼克·迈尔斯说，改建后的房间配备了灵活的课桌椅和在线互动技术，校外学生可实时看到老师，更好融合线上和线下教学。

上海纽约大学荣誉校长俞立中认为，虽然疫情影响了一些学生赴海外留学，但是大家向往优质教育资源的热情并未减退。既有中国文化的“根”，又有海外教育资源的中外合作办学项目，将成为一些学生的新选择。

趋势三：出国留学服务方式更丰富

疫情改变了全球教育的日常秩序，我们还能出国交流、留学吗？

在中国教育国际交流协会展台，工作人员刘谦向参观者介绍AFS青少年交流项目。“今天有不少人咨询出国交流项目，关心是否继续。”他说，我们与海外大约40个国家的学校联系保持畅通，目前大部分项目还在持续，将照常组织15岁到17岁半的青少年交流项目。

在教育部留学服务中心展台，工作人员介绍，疫情推动了留学服务线上发展，人们了解海外留学资讯更方便了。“我们不久前举办了一系列线上国际教育巡回展，针对人们关心的留学趋势变化、海外生活安全、毕业就业等热点话题进行解读。”他说，该中心实现了从传统“窗口服务”向数字化在线服务的转变，参观者可以在现场体验留学存档、就业报到等一站式在线服务。

受访业内人士认为，尽管疫情打乱了国内外教育的常态，但也提供了新的机会。在全球化日益加深的时代，唯有开放合作才能更好地面对发展，共享发展中的机遇。作为世界上最大的留学生输出国、世界第三大留学目的地国以及引进合作办学项目最多的国家，中国教育开放的大门必然越开越大。

(责编：艾雯、杨牧)