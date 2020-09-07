新华社吉隆坡9月6日电 通讯：吉隆坡中国文化中心疫情期间多种形式促中马交流

新华社记者林昊 王大玮

随着古筝琴声响起，吉隆坡中国文化中心教室中传出《但愿人长久》的悠扬旋律；在绘画班教室里，学员们则以菊花、月饼、螃蟹等具有浓郁秋意的主题作画。

随着马来西亚国内新冠疫情逐渐得到控制，位于首都吉隆坡市中心的中国文化中心近日开始以丰富多样的形式举办文化交流活动，并加入了迎中秋的内容。在中心举办的古筝和绘画培训班上，近日的课程都加入了中秋元素，让学员们在老师的带领下通过琴弦和画笔感受中国传统文化，共同迎接佳节的到来。

吉隆坡中国文化中心主任张杰鑫介绍，虽然受到新冠疫情的影响，但文化中心一直在努力以各种方式促进中国文化传播和中马文化交流。

张杰鑫告诉记者，文化中心今年5月联合当地网络媒体推出了《作家的作家》系列访谈节目，请马来西亚优秀华文作家向当地民众推荐优秀的中国作家和作品。这一活动丰富了当地民众在疫情居家期间的精神文化生活，引起了强烈反响，节目累计播放量超过了100万次。

此外，文化中心还先后推出“乡村里的中国”“VR游中国”“这里是中国”等在线旅游推介栏目，推广中国旅游。

随着当地疫情逐渐得到控制，中心在采取严格疫情防控措施的前提下，已经逐步恢复运营。在停课一段时间后，古筝老师王惜盈和学员们重新回到了文化中心的教室中。

王惜盈来自马来西亚槟城，曾在中国中央音乐学院留学8年。她说，许多马来西亚人都对中国文化很感兴趣，中国文化中心给他们提供了接触中国文化的好机会。“在学古筝的同时，学员们可以在文化中心感受到不一样的氛围，我觉得这一点是其他地方所没有的。”

张杰鑫表示，中国文化中心近期计划举办更多活动，促进中马文化交流，包括与马来西亚国家动物园合作举办中马文化旅游月活动，并同期举办“天涯共此时”中秋节文化周，让当地民众感受中国传统文化的魅力。

另外，文化中心年度的“美丽中国”系列活动在进行中。其中，“美丽中国·与爱同行”征文比赛旨在鼓励中马两国民众用文字记录疫情下的暖心故事，反映中马合作抗疫以及两国人民间的深厚情谊。

张杰鑫表示，作为中国文化在马来西亚的展示平台，文化中心将继续扮演好两国文化交流桥梁的作用，进一步融合两国文化旅游资源，举办更多丰富多彩的文化旅游活动，增进两国人民间的了解。

“虽然受到疫情影响，很多面对面的交流无法实现，但文化交流可以通过很多途径实现，”他说，“我们希望通过更多手段，在疫情期间推出和平时不一样的东西，以此拉近人心，让更多人了解中国文化。”

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