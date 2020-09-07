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期待中国稳定发展为全球经济增长贡献正能量——访土库曼斯坦驻华大使杜尔德耶夫

2020年09月07日09:14  来源：新华网
 

新华社北京9月6日电 专访：期待中国稳定发展为全球经济增长贡献正能量——访土库曼斯坦驻华大使杜尔德耶夫

新华社记者李斌

土库曼斯坦驻华大使杜尔德耶夫5日在北京出席中国国际服务贸易交易会时向新华社记者表示，土方希望继续推动对华合作取得丰硕成果，并期待中国稳定发展为全球经济增长贡献正能量。

杜尔德耶夫说，土中友谊源远流长。能源领域是双边合作的主要方向，土库曼斯坦通过提供清洁能源助力中国经济发展，“中亚天然气管道成为两国间的有形连接”。他说，这条能源通道开通后为两国间天然气运输提供切实保障，同时推动两国其他领域合作取得积极进展。

今年，抗疫合作成为两国关注重点。杜尔德耶夫说，中国政府和人民齐心协力、携手抗疫，不仅控制住了疫情，还成功举办服贸会，这让其他国家对疫情好转充满信心，“你看，成千上万人在这里自如地交谈和讨论，而不用有任何担心”。

杜尔德耶夫还表示，两国人文合作基础坚实，双方在旅游和展会等领域举办了多项精彩活动。两国合作更拓展至教育领域，中国已经成为最受土库曼斯坦年轻人青睐的留学目的地之一。许多土青年学子选择到中国留学，这也促进了双边友好关系发展。

杜尔德耶夫说，众所周知，土库曼斯坦和中国是可靠的战略合作伙伴。“我非常钦佩过去40年中国在改革开放中取得的成就……希望中国将来继续积极稳定发展，为人民增添福祉，并在此过程中为全球经济增长贡献正能量。”

(责编：艾雯、刘洁妍)
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