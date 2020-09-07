新华社北京9月6日电 通讯：线下线上“齐开工” 爱尔兰展商借服贸会拓市场

新华社记者陈恃雷 张琪

6日，在此间举行的2020年中国国际服务贸易交易会（服贸会）上，绿色装饰的爱尔兰展台前，不少参观者驻足品尝爱尔兰“国酒”威士忌。

作为新冠疫情发生以来中国在线下举办的第一场重大国际经贸活动，2020年服贸会以线上线下相结合的方式举行。据爱尔兰大使馆经济合作官员林智介绍，此次爱尔兰共有5家企业线下参展，还有7家企业通过线上方式参展。

在爱尔兰展台现场，记者看到食品、床品、空气消毒、宠物营养、环境行业等领域的5家爱尔兰参展企业。在高等教育展区，还有爱尔兰教育推广署、北京工业大学北京-都柏林国际学院参展。

提供空气消毒技术的Novaerus公司大中华区总经理夏晓军告诉记者，新冠疫情使市场对空气消毒和净化的认知提高到一个新的水平。Novaerus空气消毒技术获得了欧盟专利，公司希望把技术引入中国，带动整个行业空气消毒灭菌技术的提升。

夏晓军说，参加服贸会使公司接触到不少客户，为公司经营、经销、实体落地等提供了契机。进入中国市场“将使我们的业务得到更快的提升，技术得到更好的应用和发挥”。

在爱尔兰首都都柏林，一些通过线上方式参展的爱尔兰企业也告诉新华社记者，在全球经济被新冠疫情阴云笼罩的情形下，本次服贸会为他们带来更多商机。

智线公司是一家专门从事工业自动化软件设计开发的爱尔兰初创企业。在服贸会开幕当天，该公司首席执行官帕特里克·莱昂纳德在其办公室向记者展示了他们的云展台。

莱昂纳德说，中国市场巨大，对科技发展非常重视，有很多在建大项目。服贸会为智线开拓中国市场提供了极好的平台，相信公司产品在中国一定有“用武之地”。

爱尔兰中国科学技术交流协会是一家在爱尔兰注册的非营利机构，该协会是本次服贸会在爱尔兰的指定组展机构，也是线上参展商。协会副主席芬巴尔·克利里说，国际服务贸易已成为爱尔兰最大的行业之一，服贸会将进一步促进爱中两国经贸发展，希望参加服贸会的爱尔兰企业取得丰硕成果。

爱尔兰科克郡政府也是本次服贸会的线上参展商。科克郡政府经济发展和旅游部门官员莎伦·科科伦4日在视频致辞中表示，科克郡政府参加此次服贸会主要是向中国推荐爱尔兰旅游市场，特别是科克郡旅游市场。

据爱尔兰旅游局网站信息，该局去年宣布将增加其在中国市场的宣介投入，以使到访爱尔兰的中国游客数量到2025年提高到20万。

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