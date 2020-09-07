前总统离国治病　马里开始交权对话

在军队哗变中宣布辞职的马里前总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔5日出国治病。

同一天，马里开始多方对话，讨论军管当局移交权力。

多家媒体各自援引消息人士的话报道，凯塔当天晚上在首都巴马科搭乘一架阿拉伯联合酋长国政府包租的飞机，前往阿联酋治病。法新社报道，75岁的凯塔数天前在巴马科一家医院治疗轻度中风。

美联社以一名不愿公开姓名的外交官为消息源报道，凯塔的妻子、一名助手及多名医生和护卫随同他前往阿联酋。他将在迪拜一家军队医院就医。

报道说，阿联酋方面应凯塔和军管当局请求派出飞机。

凯塔的前总统办公室主任马马杜·卡马拉告诉路透社记者，凯塔将在阿联酋治疗“10至15天”。

马里8月18日早晨发生军人哗变，凯塔及一批政府高级官员遭扣押。他当天晚上宣布辞职，8月27日获释回家，几天后住院，本月3日出院。

这一西非国家的军人哗变受到西非国家经济共同体、联合国安理会、非洲联盟、欧洲联盟等组织和法国等国谴责。西共体对马里采取多项制裁措施，要求恢复凯塔的总统职务，稍后转而要求军管当局把政权移交给文职过渡政府，并在一年内举行议会和总统选举。

军管当局承诺将移交政权，起初提出3年过渡期，后来改为2年。反对派“6月5日运动—爱国力量联盟”要求军管当局18至24个月内交权。

哗变前两个月起，“6月5日运动—爱国力量联盟”举行集会要求凯塔辞职，理由是凯塔没有解决马里北部安全问题和经济停滞问题。

马里原定8月29日举行多方对话，商讨过渡期事宜。然而，“6月5日运动—爱国力量联盟”称未获邀请，质疑军管当局交权诚意。

9月3日，军管当局、政治党派和社会团体代表在巴马科开始对话。军管当局领导人阿西米·戈伊塔没有与会，“二把手”马利克·迪奥参会。

路透社报道，会议开始不到一小时就遭“6月5日运动—爱国力量联盟”抵制。“6月5日运动—爱国力量联盟”指责军管当局把他们排除在多数工作组之外。会议主持人宣布“6月5日运动—爱国力量联盟”将可以参加全部工作组后，会议才得以继续举行。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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