俄学校开学后现零星新冠病例 防控关注北部数地

新华社莫斯科9月6日电 俄罗斯教育部第一副部长格卢什科6日表示，在新学年开始后，俄部分地区的个别学校出现零星新冠病例，一些年级和学校教学模式改成远程教学。俄卫生部长穆拉什科日前说，在新冠防控形势较为紧张的俄地区当中，需首先关注有工人定期轮换作业的北部数个地区。

俄罗斯《共青团真理报》广播电台6日援引格卢什科的话报道，俄西部斯维尔德洛夫斯克州和俄东部外贝加尔边疆区的个别学校出现零星新冠病例，部分班级和学校教学模式改成远程教学。他表示，俄教育系统每日监察和统计由当面授课改为上网课的学生、班级和学校数量。在莫斯科和其他很多已经恢复当面授课的地区，只要家长通过书面形式申请自己孩子上网课，学校也会允许。

根据俄相关规定，学校须在校门口为准备入校的学生和教职员工测量并记录体温，安排有呼吸道感染症状者隔离观察，校内人与人之间保持1.5米社交距离，尽可能防止不同班和年级的学生相互接触。这些规定至少须执行到2021年1月21日。

另据《俄罗斯报》5日援引俄卫生部长穆拉什科的话报道，目前俄新冠住院患者约有9万人，比3个月前减少了约50%；在这9万名住院患者中，有2500余人使用呼吸机；迄今尚未发现康复后再次感染新冠病毒的病例。

穆拉什科还表示，俄新冠防控局面总体良好，但有30个地区的防控形势较为紧张；其中需首先关注有工人定期轮换作业的俄北部数个地区，当地工人宿营地的防疫是防控工作重点。

据俄防疫指挥部6日消息，过去24小时俄新增确诊5195例，累计确诊1025505例；莫斯科市新增确诊620例，累计确诊266357例；全俄新增死亡61例，累计死亡17820例；新增治愈2823例，累计治愈840949例。

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